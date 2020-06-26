Голову Кіровоградської ОДА затримали за хабар у розмірі близько 2 млн гривень

Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня за підозрою у вимаганні близько 2 млн гривень хабара і отримання другого траншу від суми в розмірі 250 тис. гривень. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора. "Взяли голову обладміністрації", — сказало джерело. У п'ятницю йому буде повідомлено про підозру. Водночас за даними прес-служби СБУ, 25 червня правоохоронці задокументували вимагання 1,8 млн гривень головою однієї з обладміністрацій і чиновником ОДА. За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу в галузі 1,8 млн гривень. Оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 000 гривень у червні. Керівник ОДА разом із спільником були затримані під час передачі другого "траншу" у сумі 250 000 гривень. Пізніше стало відомо, що голова обладміністрації Кіровоградської області Андрій Балонь організував схему вимагання грошей з управлінь Держспоживслужби і Укртрансбезпеки в області. Затримання Андрія Балоня на отриманні хабара Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Він організував збір неправомірної вигоди з контролюючих структур Кіровоградської області - Головного управління Держспоживслужби і Управління Укртрансбезпеки", — сказало джерело. Наразі його затримали. У п'ятницю йому буде повідомлено про підозру. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект указу Президента про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Крім того, в квітні поточного року СБУ затримала першого заступника Володимира Кличка Миколи Поворозника за підозрою у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника.