підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 червня 2020, пʼятниця, 10:07 16
Силові структури 2020-06-26T12:00:03+03:00
Українські Новини
Голову Кіровоградської ОДА затримали за хабар у розмірі близько 2 млн гривень

Голову Кіровоградської ОДА затримали за хабар у розмірі близько 2 млн гривень

Елизавета Кесельман
Кіровоградська область, хабарництво, затримання на хабарництві, Кіровоградська ОДА, Кіровоградська облрада, Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Андрій Балонь/Facebook
Андрій Балонь. Фото: Андрій Балонь/Facebook

Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня за підозрою у вимаганні близько 2 млн гривень хабара і отримання другого траншу від суми в розмірі 250 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Взяли голову обладміністрації", — сказало джерело.

У п'ятницю йому буде повідомлено про підозру.

Водночас за даними прес-служби СБУ, 25 червня правоохоронці задокументували вимагання 1,8 млн гривень головою однієї з обладміністрацій і чиновником ОДА.

За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу в галузі 1,8 млн гривень.

Оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 000 гривень у червні. Керівник ОДА разом із спільником були затримані під час передачі другого "траншу" у сумі 250 000 гривень.

Пізніше стало відомо, що голова обладміністрації Кіровоградської області Андрій Балонь організував схему вимагання грошей з управлінь Держспоживслужби і Укртрансбезпеки в області.

Затримання Андрія Балоня на отриманні хабараЗатримання Андрія Балоня на отриманні хабара

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він організував збір неправомірної вигоди з контролюючих структур Кіровоградської області - Головного управління Держспоживслужби і Управління Укртрансбезпеки", — сказало джерело.

Наразі його затримали. У п'ятницю йому буде повідомлено про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект указу Президента про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Крім того, в квітні поточного року СБУ затримала першого заступника Володимира Кличка Миколи Поворозника за підозрою у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника.

Більше новин про: Кіровоградська область хабарництво затримання на хабарництві Кіровоградська ОДА Кіровоградська облрада Андрій Балонь

Підозрювані у даванні хабара Холодницькому і Ситни...
Кіровоградський губернатор Кузьменко задекларував ...
Кабмін пропонує замість 21 району Кіровоградської ...
Кіровоградська облрада назвала несвоєчасним відкри...
Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус
Через повені на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я
Новини
Обшуки в мерії Одеси пройшли в рамках розслідування, в якому фігурує глава ДКАУ Усов, - Яхно 12:02
37% українців вважають, що коронавірус спеціально розробили і поширили для зменшення населення 12:00
Ймовірною причиною повені на Прикарпатті стала вирубка лісу, — прокуратура 11:49
УЗ почала застосовувати європейські практики у сфері закупівель, - експерт 11:46
Скандал з IKEA: на Закарпатті можуть звільнити понад 300 працівників через звинувачення у незаконній вирубці лісів 11:43
більше новин
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі, - ЗМІ 20:16
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
ПавелКуфтырев.
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ 18:49
Податкова анонсувала активну боротьбу з тіньовим ринком тютюну 10:52
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
У 32 вчителів на Львівщині виявили COVID-19. Їх не допустили до проведення ЗНО 13:07
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок 17:38
У Києві різко збільшилася захворюваність на коронавірус за добу 12:52
більше новин
Зеленський заснував день митника 25 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok