Голову Кіровоградської ОДА затримали за хабар у розмірі близько 2 млн гривень

Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня за підозрою у вимаганні близько 2 млн гривень хабара і отримання другого траншу від суми в розмірі 250 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Взяли голову обладміністрації", — сказало джерело.

У п'ятницю йому буде повідомлено про підозру.

Водночас за даними прес-служби СБУ, 25 червня правоохоронці задокументували вимагання 1,8 млн гривень головою однієї з обладміністрацій і чиновником ОДА.

За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу в галузі 1,8 млн гривень.

Оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 000 гривень у червні. Керівник ОДА разом із спільником були затримані під час передачі другого "траншу" у сумі 250 000 гривень.

Пізніше стало відомо, що голова обладміністрації Кіровоградської області Андрій Балонь організував схему вимагання грошей з управлінь Держспоживслужби і Укртрансбезпеки в області.

Затримання Андрія Балоня на отриманні хабара

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він організував збір неправомірної вигоди з контролюючих структур Кіровоградської області - Головного управління Держспоживслужби і Управління Укртрансбезпеки", — сказало джерело.

Наразі його затримали. У п'ятницю йому буде повідомлено про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив проект указу Президента про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Крім того, в квітні поточного року СБУ затримала першого заступника Володимира Кличка Миколи Поворозника за підозрою у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника.