Коронавірус в Італії з'явився ще в грудні 2019 року. Його виявили у стічних водах

Дослідники в Італії заявили про те, що коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 поширювалася по країні ще в грудні 2019 року. Вчені виявили її в зразках стічних вод Мілана і Туріну. Про це йдеться в дослідженні Італійського державного інституту здоров'я, передає Бабель.

"Під час дослідження вивчили 40 зразків стічних вод, зібраних з жовтня 2019 року до лютого 2020 року, і 24 контрольних зразки за вересень 2018 — червень 2019 року, що дозволило безпечно виключити присутність вірусу. Результати підтвердили, що у двох різних лабораторіях двома різними методами було показано присутність РНК SARS-CoV-2 в зразках, відібраних в Мілані і Турині 18 грудня 2019 року і в Болоньї 29 січня 2020 року", — повідомила одна з дослідниць з Департаменту здоров'я та якості води Джузеппіна Ла Роса.

Згідно з дослідженням, результати підтверджують результати інших. Мова йде про тих французьких пацієнтів, у яких виявили коронавірус в крові у грудні 2019 року і в стічних водах Барселони в середині січня 2020 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у Великобританії заявили, що препарат дексаметазон сприяє зниженню ризику смертності від коронавірусу.

Після цього Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно представила цей препарат світу, заявивши, що все проведених клінічних випробувань раніше, саме дексаметазон показав найкращі результати.

Проте медики та експерти попередили, що дексаметазон чинить смертельно-побічні ефекти на хворих з легкою або середньою формою коронавірусу.