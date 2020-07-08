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  • Чорногорія дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус, незважаючи на посилення карантину
08 липня 2020, середа, 09:35 11
Світ 2020-07-08T11:00:02+03:00
Українські Новини
Чорногорія дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус, незважаючи на посилення карантину

Чорногорія дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус, незважаючи на посилення карантину

Елизавета Кесельман
Туризм, чорногорія, коронавірус у світі, тести на коронавірус
Чорногорія. Фото:montenegro-gb.ru
Чорногорія. Фото:montenegro-gb.ru

У той час, як учора Чорногорія посилила карантин через погіршення епідеміологічної ситуації, сьогодні країна спростила в'їзд для туристів з України, прибравши вимоги про наявність негативного тесту на коронавірус. Про це свідчать поява України в "зеленому списку" на сайті Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Відтепер Україна входить до переліку країн, яким дозволяється в'їзд без додаткових обмежень, пов'язаних з епідемією коронавірусу. Інформацію підтверджує і посольство України в Чорногорії.

"Інститут громадського здоров'я Чорногорії включив Україну до" зеленого "списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо", - йдеться в повідомленні.

Водночас, для України Чорногорія все ще є у "червоному списку країн": після повернення звідти необхідно відбути самоізоляцію або скласти тест.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня в Чорногорію вилетів перший чартер з українськими туристами.

До цього Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію. Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.

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