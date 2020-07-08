Чорногорія дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус, незважаючи на посилення карантину

У той час, як учора Чорногорія посилила карантин через погіршення епідеміологічної ситуації, сьогодні країна спростила в'їзд для туристів з України, прибравши вимоги про наявність негативного тесту на коронавірус. Про це свідчать поява України в "зеленому списку" на сайті Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Відтепер Україна входить до переліку країн, яким дозволяється в'їзд без додаткових обмежень, пов'язаних з епідемією коронавірусу. Інформацію підтверджує і посольство України в Чорногорії.

"Інститут громадського здоров'я Чорногорії включив Україну до" зеленого "списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо", - йдеться в повідомленні.

Водночас, для України Чорногорія все ще є у "червоному списку країн": після повернення звідти необхідно відбути самоізоляцію або скласти тест.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня в Чорногорію вилетів перший чартер з українськими туристами.

До цього Чорногорія змінила правила допуску українців на свою територію. Раніше було необхідно мати результати ПЛР-тесту, тепер дозволили в'їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA). Експрес-тест не підходить.