Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять до ЄС, через пандемію коронавірусу

Італія, яка і раніше дотримувалася політики закритих кордонів з третіми країнами, незважаючи на рішення Євросоюзу дозволити в'їзд громадянам держав, які не є членами ЄС, вирішила закрити кордони для 13 "третіх країн", у зв'язку з високою епідеміологічною ситуацією з коронавірусу в тих регіонах. Про це зазначається в постанові міністерства охорони здоров'я Італії.

Наголошується, що Італія тимчасово заборонила пряме і непряме авіасполучення з 13 країнами з-поза меж ЄС, віднесла до "червоної зони".

"У світі пандемія зараз у розпалі. Ми не можемо нехтувати жертвами, принесеними італійцями в попередні місяці, тому будемо діяти максимально обережно", — зазначив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, коментуючи рішення.

Зокрема, документ передбачає заборону в'їзду на територію Італії, в тому числі транзитного, людям, які в останні 14 днів відвідували такі країни як Вірменія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Молдова, Бразилія, Чилі, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт Панама і Домініканська Республіка.

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