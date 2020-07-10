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10 липня 2020, пʼятниця, 10:28 14
Європа 2020-07-10T13:15:03+03:00
Українські Новини
Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять до ЄС, через пандемію коронавірусу

Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять до ЄС, через пандемію коронавірусу

Елизавета Кесельман
Італія, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Італії, Пандемія коронавірусу, Закриття кордонів, Пандемія в Італії
Італія, Мілан. Фото: pixabay
Італія, Мілан. Фото: pixabay

Італія, яка і раніше дотримувалася політики закритих кордонів з третіми країнами, незважаючи на рішення Євросоюзу дозволити в'їзд громадянам держав, які не є членами ЄС, вирішила закрити кордони для 13 "третіх країн", у зв'язку з високою епідеміологічною ситуацією з коронавірусу в тих регіонах. Про це зазначається в постанові міністерства охорони здоров'я Італії.

Наголошується, що Італія тимчасово заборонила пряме і непряме авіасполучення з 13 країнами з-поза меж ЄС, віднесла до "червоної зони".

"У світі пандемія зараз у розпалі. Ми не можемо нехтувати жертвами, принесеними італійцями в попередні місяці, тому будемо діяти максимально обережно", — зазначив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, коментуючи рішення.

Зокрема, документ передбачає заборону в'їзду на територію Італії, в тому числі транзитного, людям, які в останні 14 днів відвідували такі країни як Вірменія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Молдова, Бразилія, Чилі, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт Панама і Домініканська Республіка.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія відкриває кордони для п'яти країн Євросоюзу.

Крім того, незважаючи на посилення карантину Чорногорія дозволила українцям в'їзд без тесту на коронавірус.

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