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13 липня 2020, понеділок, 15:30 8
Медицина 2020-07-13T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина

У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в Київській області
Коронавірус в Київській області. Фото: pixabay
Коронавірус в Київській області. Фото: pixabay

За минулу добу, 12 липня, у Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшилася на 42 особи до 3 068, а померлих - на 1 людини до 58 порівняно з попередньою добою, 11 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 3 068 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі у 257 дітей та 530 медичних працівників. За добу підтверджено 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 4 дітей віком від 7 до 17 років і у 38 дорослих... Всього за період епідемії в Київській області померло 58 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (чоловік, 54 роки, м. Біла Церква)", - сказано в ньому.

За добу з лікарень було виписано 18 осіб, включаючи 1 дитину.

За весь період епідемії одужали 1 840 осіб, в тому числі 160 дітей у віці від 6 місяців до 17 років.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати.

Також в Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, але смертність почала зростати.

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