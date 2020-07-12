За сутки на Киевщине никто не умер от коронавируса, а количество новых случаев снизилось

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 11 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 40 человек до 3 026, умерших – не изменилось и составляет по состоянию на 12 июля 57 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 12 июля 2020 на 10:00 официально подтверждено 3 026 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 253 детей и у 526 медицинских работников", - говорится в нем.

За сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей 8 и 16 лет.

За прошедшие сутки были госпитализированы 2 человека, остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением).

Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киево-Святошинском районе - 13.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы 594 человека (продолжают лечение 92 человека), на самоизоляции (под наблюдением) находились (находятся) 2 432 человека.

Выздоровели 1 822 человека, в том числе 159 детей в возрасте от 6 месяцев. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 25 человек, в том числе 3 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 57 больных.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 433 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 31 сообщение.

Установлено медицинское наблюдение за 11 072 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 46 человек до 2 986.