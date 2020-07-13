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13 липня 2020, понеділок, 15:26 11
Верховна Рада і партії 2020-07-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
Це відновлення економіки, - депутат Гетманцев пояснив, навіщо повертати великі зарплати чиновникам

Це відновлення економіки, - депутат Гетманцев пояснив, навіщо повертати великі зарплати чиновникам

Ольга Фандорина
зарплата чиновників, Данило Гетманцев, обмеження зарплат

Зняття обмежень у 47 тисяч гривень для зарплат чиновників, запропоноване Володимиром Зеленським підтримує депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і голова комітету з питань податкової та фінансової політики Ради Данило Гетманцев. Про це повідомляє "Страна".

Про це він сказав журналістам 13 липня, оприлюднене відео в YouTube.

"Ми з вами наймали, наприклад, суддю на роботу. Висококваліфікованого юриста, якому ми з вами обіцяли платити 50 тисяч гривень. Зараз ми платимо 47, без податків навіть менше - близько 40 тисяч. Це порушення гарантій держслужбовцю. Це невиконання зобов'язань держави перед ним. Всім зрозуміла ситуація в країні була. Три місяці ми це рішення виконували, але коли вже економіка відновлюється, мені здається, це вже не такі катастрофічні цифри, не виплачуючи які ми могли б економити і не виконувати зобов'язання держави перед нашими службовцями", - сказав Данії Гетманцев.

Гетманцев про зняття обмежень - з 13:36

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попередив про скорочення зарплат держслужбовцям.

Крім того, Офісу Президента обмеження зарплат чиновників на час карантину не торкнулося. Тим часом ринок праці за час карантину змінився. Багато компаній відправили своїх співробітників по домівках, щоб ті працювали віддалено, наскільки це можливо.

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