Обмеження зарплат держслужбовців на карантині Офісу Президента не торкнулося

Заробітна плата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака за квітень склала 42,2 тис. гривень, його заступників – від 32,9 до 41,9 тис., а прессекретаря Президента Володимира Зеленського Юлії Мендель – 46,2 тис. гривень, що більше, ніж у Зеленського.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Андрію Єрмаку в квітні 2020 року нараховано заробітну плату в сумі 42 161 гривня, в тому числі посадовий оклад – 17 143 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 3 429 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 13 714 гривень і інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) – 7 875 гривень", – сказано в ній.

При цьому виплачено Єрмаку було менше – 34 тис. гривень за квітень, оскільки 8,2 тис. склали податки та збори з нарахованої суми.

Першому заступнику керівника Офісу Сергію Трофімову за квітень було нараховано 38,3 тис. гривень, при цьому зарплата двох заступників була трохи вищою, ніж у нього: в Анни Коваленко 41,9 тис., а у Ігоря Жовкви – 41,8 тис.

У решти заступників квітнева зарплата була нижчою, ніж у керівника та його першого заступника: у Юлії Соколовської – 35,9 тис. гривень, у Юрія Костюка, Андрія Смирнова та Кирила Тимошенка – по 34,3 тис., а у Юлії Ковалів – 32, 9 тис.

При цьому податки та збори з нарахованих їм сум склали від 6,4 до 8,2 тис. гривень, тому видана їм зарплата була нижчою, ніж зазначена.

З квітня і до завершення карантину зарплата посадових осіб державних органів влади обмежена 47 230 грвнями.

Водночас у керівництва Офісу Президента вона рідко перевищувала зазначену суму і до встановлення цих обмежень.

Так, Єрмаку почали нараховувати повноцінну зарплату тільки в березні, і тоді вона склала менше зазначеного обмеження – 42 тис. гривень.

У попереднього керівника Офісу Президента Андрія Богдана зарплата тільки в грудні склала трохи більше обмеженої тепер суми – 50,4 тис. гривень, а в інші місяці була нижчою 47 тис.

У заступників керівника Офісу за весь час роботи з Президентом Володимиром Зеленським зарплата становила від 17,7 тис. до 46,5 тис. гривень.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря Президента України Юлії Мендель в квітні 2020 року становила 46 218 гривень, в тому числі посадовий оклад – 25 892 гривні, надбавка за інтенсивність праці – 10 357 гривень і інші виплати (за період службових відряджень, премія) – 9 969 гривень", – йдеться у відповіді.

З нарахованої їй суми було виплачено 9 тис. гривень податків та зборів, тому отримала Мендель 37,2 тис. гривень зарплати за квітень.

Водночас у Мендель і до встановлення зазначених обмежень, в березні і в лютому, зарплата становила близько 46 тис. гривень, хоча в січні їй було нараховано незначно більше - 52,5 тис. гривень.

Сам Зеленський заробив менше, ніж свої підопічні.

Президента карантинні обмеження по зарплаті також не торкнулися, оскільки його зарплата обмежена окладом, який значно менший за 47 тис. гривень.

"Заробітну плату Президентові України Володимиру Зеленському в квітні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу – 28 000 гривень. Інших складових заробітної плати Президентові України не встановлено", – йдеться у відповіді.

Видана Зеленському зарплата за квітень склала 22 540 гривень, оскільки 5 460 гривень з нарахованої суми склали податки та збори.

Як повідомляли Українські Новини, на карантині зарплату чиновникам скоротили.

Водночас, всупереч обіцянці Зеленського, у ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень.