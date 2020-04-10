Зеленський попередив про скорочення зарплат держслужбовцям: будуть отримувати не більше 47 тисяч

Президент Володимир Зеленський заявляє, що з квітня зарплати держслужбовців, на яких Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд,

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Підтягнути пояси повинні всі держслужбовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і їх (держслужбовців) посади зарплата не перевищує 47 тис. гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, Цвк і багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле", - сказав він.

Зеленський зазначив важливість цих рішень, які "доводять філософію нового уряду".

"Вірю, що це буде підтримано українським парламентом, який у понеділок, 13 квітня, розгляне зміни до державного бюджету. Впевнений, що всі народні обранці стануть на бік українських лікарів, підприємців, пенсіонерів і всіх українців, які опинилися у скрутній ситуації. Впевнений, що всім депутатам не все одно", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україні необхідно погасити $3,5 млрд зовнішніх боргів і $5,5 млрд внутрішніх 2020.

Нагадаємо, Рада проведе позачергове засідання з держбюджету 13 квітня.