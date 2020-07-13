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13 липня 2020, понеділок, 14:29 11
Суспільство 2020-07-13T16:15:03+03:00
Українські Новини
Вибух на Позняках: Київ виділив постраждалим до 100 тис. гривень допомоги

Вибух на Позняках: Київ виділив постраждалим до 100 тис. гривень допомоги

Анна Рудык
вибух в багатоповерхівці, допомога постраждалим, вибух на Позняках
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Вибух на Позняках. Фото: МВС

Постраждалим внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку у Дарницькому районі влада Києва виділила від 50 до 100 тис. гривень допомоги.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Вже виділили від 50 до 100 тис. гривень допомоги постраждалим від руйнації будинку на Позняках", - сказав він.

За його словами, ці кошти потрібні людям, в тому числі, для відновлення документів.

Також він повідомив, що Київрада виділила ще 20 млн гривень для допомоги постраждалим.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Кличко заявив, що Київ має намір виділити 50-100 тис. гривень допомоги постраждалим внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі до 2 липня.

Володимир Зеленський передав ключі від 12 нових квартир постраждалим від вибуху багатоповерхівці на Позняках.

Раніше Київський рада виділила 20 млн гривень постраждалим від вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі, під час якого загинули 5 людей.

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