Ryanair открыл рейсы из Львова в 3 итальянских города и планирует открыть еще в 5 городов с марта 2021

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия), которая пообещала вернуть деньги за билеты до конца июля, открыла рейсы из Львова в итальянские города Болонья, Милан и Рим и планирует открыть в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию с марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов" имени Данила Галицкого и данных системы бронирования авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Первый рейс из Болоньи во Львов выполнили", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Болонью рейсы будет совершаться по понедельникам и пятницам, в Милан - по вторникам и субботам, в Рим - по средам и воскресеньям.

Также Ryanair намерен запустить рейсы из Львова в Неаполь с 29 марта 2021 года и выполнять их по понедельникам и пятницам, в Бари - с 28 марта (по средам и воскресеньям), в Палермо - с 30 марта (по вторникам и субботам), в Турин - с 28 марта (по четвергам и воскресеньям), в Венецию - с 30 марта (по вторникам и субботам).

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

Ранее Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.