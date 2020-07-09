Сьогодні відбудеться ЗНО-2020 з історії України. Що потрібно знати абітурієнтам

Після того, як випускники 7 липня склали тестування з англійської мови, сьогодні відбудеться ЗНО-2020 з історії України. На тестування зареєструвалося понад 264 тисяч людей, воно триватиме 150 хвилин, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Всі учасники тестування будуть виконувати завдання сертифікаційної роботи з історії України. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.

Допускати учасників пункти будуть з 9:50 до 10:50.

Щоб здати ЗНО, всі учасники тестування повинні мати з собою необхідні документи:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорт або інший документ, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

"У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" абітурієнт не буде допущений до пункту проведення ЗНО ", — сказано в повідомленні.

Якщо учасник тестування прибуде в пункт тестування після 10:50, його не допустять до участі у ЗНО.

Також рекомендується взяти з собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору і пляшку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

"Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування", — сказано в повідомленні.

Результати тестування з історії України оголосять до 25 липня.

Раніше Українські Новини повідомляли, ЗНО-2020 з української мови та літератури відбулося 30 червня.

Результати тестування з української мови та літератури оголосять до 25 липня на інформаційних сторінках учасників тестування.