Сьогодні відбудеться ЗНО 2020 з біології. Які умови тестування

У той час, як 9 липня випускники склали ЗНО з історії України, сьогодні відбувається тестування з біології. На нього зареєструвалися понад 113 тисяч абітурієнтів, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Для проходження ЗНО 2020 з біології зареєструвалися 113 895 осіб. Для них створені 7711 аудиторій 486 пунктах тестування. Тест налічує 50 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 82 бали.

Допуск учасників до пункту розпочався о 9:50 і тривав до 10:50. "Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, його не буде допущено до участі у ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволено тільки при наявності наступних документів:

оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

"У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" абітурієнт не буде допущений до пункту проведення ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Також в Центрі додають, що при складанні тестів абітурієнту забороняється мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друковані і рукописні матеріали.

Раніше Українські Новини повідомляли, ЗНО 2020 з історії України взяли участь на 32% менше абітурієнтів, що зареєструвалися.

Також 7 липня відбулося ЗНО з англійської мови, на яке зареєструвалися 117,6 тисячі абітурієнтів.