підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 11:27 10
Суспільство 2020-07-13T11:49:23+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться ЗНО 2020 з біології. Які умови тестування

Сьогодні відбудеться ЗНО 2020 з біології. Які умови тестування

Ирина Николенко
ЗНО, Абітурієнти, ЗНО з біології
ЗНО 2020 з біології. Фото: pixabay.com
ЗНО 2020 з біології. Фото: pixabay.com

У той час, як 9 липня випускники склали ЗНО з історії України, сьогодні відбувається тестування з біології. На нього зареєструвалися понад 113 тисяч абітурієнтів, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Для проходження ЗНО 2020 з біології зареєструвалися 113 895 осіб. Для них створені 7711 аудиторій 486 пунктах тестування. Тест налічує 50 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 82 бали.

Допуск учасників до пункту розпочався о 9:50 і тривав до 10:50. "Якщо учасник прибуде в пункт тестування після 10:50, його не буде допущено до участі у ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволено тільки при наявності наступних документів:

  • оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
  • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

"У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів або електронної версії ID-карти в мобільному додатку "Дія" абітурієнт не буде допущений до пункту проведення ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Також в Центрі додають, що при складанні тестів абітурієнту забороняється мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друковані і рукописні матеріали.

Раніше Українські Новини повідомляли, ЗНО 2020 з історії України взяли участь на 32% менше абітурієнтів, що зареєструвалися.

Також 7 липня відбулося ЗНО з англійської мови, на яке зареєструвалися 117,6 тисячі абітурієнтів.

Більше новин про: ЗНО Абітурієнти ЗНО з біології

В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати
Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні
Новини
Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської національної валюти на 13 липня 11:30
Сьогодні відбудеться ЗНО 2020 з біології. Які умови тестування 11:27
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі 11:12
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі 11:12
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Випускники київської школи образили кримських татар і назвали Крим російським. Їх запросили в Меджліс 14:55
"Укрзалізниця" запускає 40 поїздів: повний список напрямків і розклад руху 21:16
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
У Київській області другий день приріст за кількістю нових випадків Covid-19. Дані по районах 13:17
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok