Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома

Сьогодні, 13 липня, рятувальники попередили про погіршення погодних умов у багатьох областях України, зокрема, в Одесі. За прогнозами Укргідрометцентру, в Одесі прогнозують дощі, шторм та сильні пориви вітру. Так, в Одесі очікуються пориви вітру до 15-24 метрів за секунду. Крім того, в море будуть хвилі висотою до одного метра. Вдень температура складе 20-22 градуси, вночі похолодає до 14-16 градусів. Такі погодні умови метеорологи назвали небезпечними. Жителям Одеси рекомендують максимально обмежити свої пересування по місту. Також в цей день краще не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач, тому що внаслідок негоди можливе падіння гілок і кабелів. Як повідомляли Українські Новини, негода залишила без електрики 23 населених пункту по всій Україні. Тим часом, в Херсонській області пройшов смерч. Шкоди будинкам йди людям він не заподіяв. А минулого тижня одразу два смерчі спостерігали в Запорізькій області біля Кирилівки. Такі незвичайні погодні явища все частіше трапляються на півдні України.