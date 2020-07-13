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13 липня 2020, понеділок, 11:15 12
Суспільство 2020-07-13T11:46:41+03:00
Українські Новини
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома

Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома

Кира Молчанова
Шторм, штормове попередження, погода в Одесі
Шторм в Одесі в 2018 році
Шторм в Одесі в 2018 році

Сьогодні, 13 липня, рятувальники попередили про погіршення погодних умов у багатьох областях України, зокрема, в Одесі. За прогнозами Укргідрометцентру, в Одесі прогнозують дощі, шторм та сильні пориви вітру.

Так, в Одесі очікуються пориви вітру до 15-24 метрів за секунду. Крім того, в море будуть хвилі висотою до одного метра. Вдень температура складе 20-22 градуси, вночі похолодає до 14-16 градусів.

Такі погодні умови метеорологи назвали небезпечними.

Жителям Одеси рекомендують максимально обмежити свої пересування по місту. Також в цей день краще не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач, тому що внаслідок негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Як повідомляли Українські Новини, негода залишила без електрики 23 населених пункту по всій Україні.

Тим часом, в Херсонській області пройшов смерч. Шкоди будинкам йди людям він не заподіяв.

А минулого тижня одразу два смерчі спостерігали в Запорізькій області біля Кирилівки. Такі незвичайні погодні явища все частіше трапляються на півдні України.

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