Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома

Шторм в Одесі в 2018 році

Шторм в Одесі в 2018 році

Сьогодні, 13 липня, рятувальники попередили про погіршення погодних умов у багатьох областях України, зокрема, в Одесі. За прогнозами Укргідрометцентру, в Одесі прогнозують дощі, шторм та сильні пориви вітру.

Так, в Одесі очікуються пориви вітру до 15-24 метрів за секунду. Крім того, в море будуть хвилі висотою до одного метра. Вдень температура складе 20-22 градуси, вночі похолодає до 14-16 градусів.

Такі погодні умови метеорологи назвали небезпечними.

Жителям Одеси рекомендують максимально обмежити свої пересування по місту. Також в цей день краще не залишати свої автомобілі під деревами та лініями електропередач, тому що внаслідок негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Як повідомляли Українські Новини, негода залишила без електрики 23 населених пункту по всій Україні.

Тим часом, в Херсонській області пройшов смерч. Шкоди будинкам йди людям він не заподіяв.

А минулого тижня одразу два смерчі спостерігали в Запорізькій області біля Кирилівки. Такі незвичайні погодні явища все частіше трапляються на півдні України.