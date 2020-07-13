Оголошено штормове попередження. Українців попередили про град, грози та шквальний вітер

В Україні очікується різке погіршення погодних умов сьогодні, 13 липня, за винятком західних областей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в Україні очікуються грози, місцями град і шквальний вітер.

"За даними Укргідрометцентру, 13 липня в Україні, крім західних областей, грози, у східній частині місцями град, у центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні при подальшому підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см, на р. Прип'ять у створі поста Річиця буде відбуватися подальше перевищення небезпечної відмітки підтоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського району Волинської області.

"протягом 13 липня на ріках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку. На тлі підвищеної водності на р. Стрв'яж біля с. Лука (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву. У зв'язку з опадами, місцями значними, на річках басейнів Прута та Серет очікується зміна гідрологічних режиму з підвищенням рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 11 липня на 8 годин. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні.

Також Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.