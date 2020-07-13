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13 липня 2020, понеділок, 10:15 16
Суспільство 2020-07-13T11:45:03+03:00
Українські Новини
Оголошено штормове попередження. Українців попередили про град, грози та шквальний вітер

Оголошено штормове попередження. Українців попередили про град, грози та шквальний вітер

Анна Рудык
Негода, Прогноз погоди, дощ, Шквальний вітер
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

В Україні очікується різке погіршення погодних умов сьогодні, 13 липня, за винятком західних областей. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в Україні очікуються грози, місцями град і шквальний вітер.

"За даними Укргідрометцентру, 13 липня в Україні, крім західних областей, грози, у східній частині місцями град, у центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні при подальшому підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см, на р. Прип'ять у створі поста Річиця буде відбуватися подальше перевищення небезпечної відмітки підтоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського району Волинської області.

"протягом 13 липня на ріках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями 10 липня на 08 год. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку. На тлі підвищеної водності на р. Стрв'яж біля с. Лука (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву. У зв'язку з опадами, місцями значними, на річках басейнів Прута та Серет очікується зміна гідрологічних режиму з підвищенням рівнів води на 0,2-0,7 м над рівнями 11 липня на 8 годин. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні.

Також Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.

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