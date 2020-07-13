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13 липня 2020, понеділок, 08:51 14
Суспільство 2020-07-13T10:30:03+03:00
Українські Новини
Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні

Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні

Кира Молчанова
Негода, Знеструмлення, дощ, Шквальний вітер
Вітер. Фото: dumka
Вітер. Фото: dumka

23 населених пункти залишила без електрики негода, про яку повідомляли напередодні. Знеструмленими залишилися 10 населених пунктів у Чернігівській області, 9 - у Луганській, 4 - у Київській.

Про це йдетьс в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У повідомленні сказано, що причиною знеструмлення стали сильний дощ і пориви вітру. Через них спрацювала система захисту ліній електропередач.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня внаслідок негоди без електрики залишилися жителі 21 населеного пункту.

Поки ж Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.

Крім того, компенсацію обіцяли дати тим, чиї будинки були уничтожені вогнем під час лесніх пожеж у Луганській області. Станом на 12 липня, там не залишилося відкритого вогню в осередках лісових пожеж. Тліє лісова підстилка і деревина в окремих осередках займання.

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