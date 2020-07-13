Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні

23 населених пункти залишила без електрики негода, про яку повідомляли напередодні. Знеструмленими залишилися 10 населених пунктів у Чернігівській області, 9 - у Луганській, 4 - у Київській.

Про це йдетьс в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У повідомленні сказано, що причиною знеструмлення стали сильний дощ і пориви вітру. Через них спрацювала система захисту ліній електропередач.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня внаслідок негоди без електрики залишилися жителі 21 населеного пункту.

Поки ж Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.

Крім того, компенсацію обіцяли дати тим, чиї будинки були уничтожені вогнем під час лесніх пожеж у Луганській області. Станом на 12 липня, там не залишилося відкритого вогню в осередках лісових пожеж. Тліє лісова підстилка і деревина в окремих осередках займання.