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13 липня 2020, понеділок, 09:50 10
Суспільство 2020-07-13T10:30:03+03:00
Українські Новини
Смерч, що пронісся над Херсонщиною, потрапив на відео

Смерч, що пронісся над Херсонщиною, потрапив на відео

Кира Молчанова
Погода, Непогода, Смерч

У той час, як у Запорізькій області біля курортної Кирилівки пройшли відразу два смерчі, таке ж природне явище бачили в Херсонській області. Відео в мережі виклали місцеві жителі.

Смерч зазнімкували на полі на об'їзній трасі за 2 кілометри від Херсона.

"Об'їзна Херсона. Година дня. До Херсона 2 км. Посеред поля, біля траси, крутиться смерч", - розповідає чоловік, який знімає відео.

На кадрах видно вихор, поле, лінії електропередач і машини, що проїжджають по дорозі.

Як повідомляли Українські Новини,  жителі Мелітопольського району Запорізької області стали очевидцями смерчу, рідкісного природного явища. Згідно з повідомленням, природне явище пройшло Північним переїздом міста. Смерч рухався досить швидко, зносячи все на своєму шляху. Про потерпілих внаслідок інциденту не повідомляється.

Раніше в Одеській області в Саратському районі коло села Кулевча пронісся смерч. Відео природного явища зняли очевидці. Про постраждалих інформації немає.

Синоптики кажуть, що найтепліший місяць літа готує аномальні сюрпризи.

 

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