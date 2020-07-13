Смерч, що пронісся над Херсонщиною, потрапив на відео

У той час, як у Запорізькій області біля курортної Кирилівки пройшли відразу два смерчі, таке ж природне явище бачили в Херсонській області. Відео в мережі виклали місцеві жителі.

Смерч зазнімкували на полі на об'їзній трасі за 2 кілометри від Херсона.

"Об'їзна Херсона. Година дня. До Херсона 2 км. Посеред поля, біля траси, крутиться смерч", - розповідає чоловік, який знімає відео.

На кадрах видно вихор, поле, лінії електропередач і машини, що проїжджають по дорозі.

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Як повідомляли Українські Новини, жителі Мелітопольського району Запорізької області стали очевидцями смерчу, рідкісного природного явища. Згідно з повідомленням, природне явище пройшло Північним переїздом міста. Смерч рухався досить швидко, зносячи все на своєму шляху. Про потерпілих внаслідок інциденту не повідомляється.

Раніше в Одеській області в Саратському районі коло села Кулевча пронісся смерч. Відео природного явища зняли очевидці. Про постраждалих інформації немає.

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