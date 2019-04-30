Відео дня: вулицями Мелітополя поруч з людьми пронісся потужний смерч

Сьогодні в Україні вирує негода, внаслідок якої у Мелітополі Запорізької області пронісся потужний смерч прямо по асфальту.\r\nВідповідне відео опублікувала сторінка mlt_info в Instagram.\r\n(Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!)\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений MLT_INFO (@mlt_info) 29 Кві 2019 р. о 11:47 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗгідно з повідомленням, природне явище пройшло Північним переїздом міста.\r\nСмерч рухався досить швидко, зносячи все на своєму шляху. На початку відео він мчить посеред асфальтованої дороги, врешті - згортає на узбіччя в бік дерев.\r\nПро потерпілих внаслідок інциденту не повідомляється.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з'явився прогноз погоди на перший травневий день: похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи.\r\nТакож українців попередили про сильні дощах і грози.