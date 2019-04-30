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30 квітня 2019, вівторок, 19:30 61
Події 2019-05-01T00:15:03+03:00
Українські Новини
Відео дня: вулицями Мелітополя поруч з людьми пронісся потужний смерч

Відео дня: вулицями Мелітополя поруч з людьми пронісся потужний смерч

Сьогодні в Україні вирує негода, внаслідок якої у Мелітополі Запорізької області пронісся потужний смерч прямо по асфальту.

Відповідне відео опублікувала сторінка mlt_info в Instagram.

(Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!)

 
 
 
 
 
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Допис, поширений MLT_INFO (@mlt_info)

Згідно з повідомленням, природне явище пройшло Північним переїздом міста.

Смерч рухався досить швидко, зносячи все на своєму шляху. На початку відео він мчить посеред асфальтованої дороги, врешті - згортає на узбіччя в бік дерев.

Про потерпілих внаслідок інциденту не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився прогноз погоди на перший травневий день: похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи.

Також українців попередили про сильні дощах і грози.

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