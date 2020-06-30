Поблизу Одеси пронісся смерч

Поблизу Одеси, в Саратському районі коло села Кулевча пронісся смерч. Відео природного явища зняли очевидці. Про постраждалих інформації немає. Гроза також дійшла до Одеси і затопила там безліч вулиць, перетворивши їх у річки.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одеській області синоптики оголосили штормове попередження. Так, обіцяють штормовий вітер і грозові дощі.

Згідно з прогнозом, буде мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, у другій половині дня сильний. Гроза, град. Вітер північно-західний, вдень південний 6-11 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с. Температура вранці 20-22 градусів, вдень 29-31 градусів. Температура морської води — 23-24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, після триденних вихідних на честь Дня Конституції під Одесою утворився кілометровий затор.

Крім того, на одеських пляжах вода не відповідає нормам. Воду брали на аналіз з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.