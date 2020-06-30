підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 червня 2020, вівторок, 17:19 5
Події 2020-06-30T17:45:02+03:00
Українські Новини
Поблизу Одеси пронісся смерч

Поблизу Одеси пронісся смерч

Ольга Фандорина
Смерч, Угроза вторжения, одеська область

Поблизу Одеси, в Саратському районі коло села Кулевча пронісся смерч. Відео природного явища зняли очевидці. Про постраждалих інформації немає. Гроза також дійшла до Одеси і затопила там безліч вулиць, перетворивши їх у річки.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Одеській області синоптики оголосили штормове попередження. Так, обіцяють штормовий вітер і грозові дощі.

Згідно з прогнозом, буде мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, у другій половині дня сильний. Гроза, град. Вітер північно-західний, вдень південний 6-11 м/с, вдень під час грози шквал 15-20 м/с. Температура вранці 20-22 градусів, вдень 29-31 градусів. Температура морської води — 23-24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, після триденних вихідних на честь Дня Конституції під Одесою утворився кілометровий затор.

Крім того, на одеських пляжах вода не відповідає нормам. Воду брали на аналіз з 19 по 25 червня на пляжах Одеси та області. Зокрема, в Овідіопольському, Лиманському, Білгород-Дністровському, Кілійському та Татарбунарському районах.

Більше новин про: Смерч Угроза вторжения одеська область

Київ відклав перехід на е-квиток і дозволив їздити пільговикам безкоштовно
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року
Новини
Поблизу Одеси пронісся смерч 17:19
Через карантин поріг здачі ЗНО хочуть знизити, — ЗМІ 16:47
В Одесі пройшла сильна злива — на вулицях утворилися ріки, водоспади і озера 16:46
У Київській області зменшилася кількість випадків коронавірусу за добу. Де найбільше хворіють 16:42
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
більше новин
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok