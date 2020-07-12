У трьох областях України оголосили штормове попередження і повідомили про підйом води

Український гідрометеорологічний центр оголосив штормове гідрологічне попередження в 3 областях.

Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру, передають Українські Новини.

"Внаслідок випадання дощів очікуються підйоми рівнів води над рівнями на 8 годину 11 липня: ввечері 11 липня і протягом 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) - на 0,2-1,3 м; 12 липня на річках Закарпаття - на 0,3-1,0 м; 12-13 липня на річках басейнів Прута та Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька обл) - на 0,2-0,7 м", - йдеться в ньому.

В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків.

В місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого і схильного стоку з підтопленням знижених місць; на малих водотоках - швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м; на тлі підвищеного рівня води на річці Стрв'яж поблизу с. Луки (Самбірський район Львівської області) можливий початковий вихід води на заплаву.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до Євросоюзу і НАТО за допомогою в ліквідації наслідків повеней.

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Тим часом, Зеленський прибув в Івано-Франківську область через повінь.