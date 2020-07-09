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  • Аномальна спека відступить, щоб вдарити з новою силою: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня
09 липня 2020, четвер, 06:00 4 Інфографіка
Життя 2020-07-09T06:15:01+03:00
Українські Новини
Аномальна спека відступить, щоб вдарити з новою силою: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Аномальна спека відступить, щоб вдарити з новою силою: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Наталка Діденко
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Поряд з тим, що синоптики та рятувальники повідомили про різкі зміну погоди, які погано впливають на стан здоров'я та самопочуття метеочутливих людей, у західних областях України залишаються підтопленими п'ять сіл, але у четвер там знову пройдуть дощі. Водночас, спека відступить, щоб на вихідних вдарити з новою силою.

Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Україну прийшло невелике похолодання – 9 липня температура повітря в низці областей знизиться до 20 градусів (після недавніх вище +30).

Температура повітря протягом четверга очікується у західних, більшості центральних та північних областях 20-26 градусів. У південній частині, в східних областях, в Дніпрі і районах 26-29 градусів.

"Більше радіємо за жителів півдня, сходу і центру, звідки нарешті відходить сильна спека. Дощі, переважно невеликі, можливі у четвер на заході і півночі України, а також у Вінницькій області, місцями грози. На півдні, сході та в більшості центральних областей буде суха сонячна погода", – написала Діденко.

Прогноз погодиПрогноз погоди

В Києві у четвер мінлива хмарність, локально невеликий дощ. Температура повітря протягом дня 23-24 градуси.

Синоптик додала, що до вихідних знову стовпчики термометрів "поповзуть вгору до 28-31 градуси, але вже з початку наступного тижня температура повітря знову повернеться в комфортні межі.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрога.Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрога.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня в Києві за прогнозом погоди мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Тим часом, температура в Києві за останні 30 років зросла майже на 2 градуси.

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