У Волинській і Рівненській областях частково відновили курсування приміських поїздів

У той час, як поїзди зі Львова до Києва та Одеси курсують з 26 червня, згідно з рішенням про ослаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській і Рівненській областях, акціонерне товариство "Укрзалізниця" частково відновила курсування приміських поїздів у Волинській і Рівненській областях. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, зараз заплановано курсування 10 приміських поїздів. Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди: №6092\/6091 "Рівне - Львів", №6096\/6095 "Львів - Рівне", №6384\/6383 "Червоне - Рівне - Здолбунів", №6382\/6381 "Здолбунів - Рівне - Червоне", №6302 "Березівка - Ковель", №6307 "Ковель - Березівка", №6341\/6342 "Сарни - Здолбунів", №6335\/6336 "Здолбунів - Сарни", №6319\/6321 "Сарни - Рафалівка, Чорторийськ - Ковель", №6320\/6322 "Ковель - Чорторийськ, Рафалівка - Сарни". Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування. Крім того, "Укрзалізниця" відновила далеке сполучення у Слов'янськ. Тим часом "Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області.