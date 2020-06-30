У Волинській і Рівненській областях частково відновили курсування приміських поїздів

У той час, як поїзди зі Львова до Києва та Одеси курсують з 26 червня, згідно з рішенням про ослаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській і Рівненській областях, акціонерне товариство "Укрзалізниця" частково відновила курсування приміських поїздів у Волинській і Рівненській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, зараз заплановано курсування 10 приміських поїздів.

Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди: №6092/6091 "Рівне - Львів", №6096/6095 "Львів - Рівне", №6384/6383 "Червоне - Рівне - Здолбунів", №6382/6381 "Здолбунів - Рівне - Червоне", №6302 "Березівка - Ковель", №6307 "Ковель - Березівка", №6341/6342 "Сарни - Здолбунів", №6335/6336 "Здолбунів - Сарни", №6319/6321 "Сарни - Рафалівка, Чорторийськ - Ковель", №6320/6322 "Ковель - Чорторийськ, Рафалівка - Сарни".

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

Крім того, "Укрзалізниця" відновила далеке сполучення у Слов'янськ. Тим часом "Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області.