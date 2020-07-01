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01 липня 2020, середа, 18:13 8
Суспільство 2020-07-01T19:15:01+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" призначила шість потягів до морських курортів

"Укрзалізниця" призначила шість потягів до морських курортів

Валерия Драгомирова
Потяги, коронавірус в Україні, Укразалізниця
Чорне море.
Чорне море.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 6 потягів далекого прямування, а у Волинській і Рівненській областях частково відновили курсування приміських потягів.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

зокрема, з поточного тижня буде відновлено курсування поїздів в Херсон, Бердянськ та Новоолексіївки.

Поїзд №375/376 Харків - Херсон курсуватиме щоденно, з Харкова з 5 липня, з Херсону - з 6 липня.

Поїзд №86/85 Львів - Новоолексіївка" вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки - 6 липня.

До 12 вересня він буде курсувати щодня, після 13 вересня - через день.

Поїзд №88/87 "Ковель - Новоолексіївка" буде курсувати з Ковеля з 7 липня через день по непарних числах місяця, з Новоолексіївки - з 8 липня через день по парних.

Поїзд №110/109 Львів - Херсон" курсуватиме щоденно із Львова з 3 липня, з Херсону - з 4 липня.

Поїзд №261/262 "Харків - Бердянськ" буде курсувати з Харкова з 3 липня по 5 вересня через день по непарних числах місяця, з Бердянська - з 4 липня по 6 вересня по парних.

Поїзд №282/281 "Хмельницький - Генічеськ" буде курсувати з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська - через день з 9 липня.

Поїзда до моря. Інфографіка: Укрзалізниця

Як повідомляли Українські Новини,"Укрзалізниця" відновила далеке повідомлення у Слов'янськ. Тим часом "Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області.

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