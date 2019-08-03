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03 серпня 2019, субота, 15:56 11
Події 2019-08-03T16:45:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: в Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги

Відео дня: в Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги

Сьогодні, 3 серпня, смерч пронісся в районі села Приморського Татарбунарського району Одеської області, тим часом, як в низці областей України оголосили штормове попередження.

Смерчі стають вже ледь не звичним явищем в Одеській області, пише "Таймер".

Вихор прогулявся по місцевих полях, за попередньою інформацією, не завдавши жодної шкоди.

Тим часом у самій Одесі злива затопила дорогу на Чорноморку, вулицю Балківську, на Пересипі змило люки і зливову каналізацію. Частково затоплені Велика Арнаутська і Середньофонтанська, пише "Думська".

Через затоплення на проспекті Небесної сотні 12-й тролейбус частково змінив маршрут і ходить по Корольова.

Па вулиці Ільфа і Петрова утруднений проїзд через велику кількість води. На розі з вулицею Архітекторською рівень води більше метра.

На Карантинному узвозі потужний потік води зніс десяток припаркованих автомобілів розвернув зливовий колектор.

Держслужба з надзвичайних ситуацій присвохла стихії помаранчевий рівень небезпеки. Мерія звернулася з проханням не виходити без потреби на вулицю.

"Ускладнення погоди 3-4 серпня відповідає другому рівню небезпеки. Це може призвести до порушення енергопостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної сфери, а також до порушення або припинення руху транспорту на всіх дорогах і вулицях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні також були опубліковані кадри смерчу, пронісся над одеським пляжем.

У червні в Одеській області також пронісся смерч.

 

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