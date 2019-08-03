Відео дня: в Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги

Сьогодні, 3 серпня, смерч пронісся в районі села Приморського Татарбунарського району Одеської області, тим часом, як в низці областей України оголосили штормове попередження.\r\nСмерчі стають вже ледь не звичним явищем в Одеській області, пише "Таймер".\r\nВихор прогулявся по місцевих полях, за попередньою інформацією, не завдавши жодної шкоди.\r\nТим часом у самій Одесі злива затопила дорогу на Чорноморку, вулицю Балківську, на Пересипі змило люки і зливову каналізацію. Частково затоплені Велика Арнаутська і Середньофонтанська, пише "Думська".\r\nЧерез затоплення на проспекті Небесної сотні 12-й тролейбус частково змінив маршрут і ходить по Корольова.\r\nПа вулиці Ільфа і Петрова утруднений проїзд через велику кількість води. На розі з вулицею Архітекторською рівень води більше метра.\r\nНа Карантинному узвозі потужний потік води зніс десяток припаркованих автомобілів розвернув зливовий колектор.\r\nДержслужба з надзвичайних ситуацій присвохла стихії помаранчевий рівень небезпеки. Мерія звернулася з проханням не виходити без потреби на вулицю.\r\n"Ускладнення погоди 3-4 серпня відповідає другому рівню небезпеки. Це може призвести до порушення енергопостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної сфери, а також до порушення або припинення руху транспорту на всіх дорогах і вулицях", — йдеться в повідомленні.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GdNnOIQFDWw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7bdu5cc9rvg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WoFppB-K1a4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=4mu_qnA6HiQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНагадаємо, у липні також були опубліковані кадри смерчу, пронісся над одеським пляжем.\r\nУ червні в Одеській області також пронісся смерч.\r\n