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10 липня 2020, пʼятниця, 21:00 11
Суспільство 2020-07-10T22:30:02+03:00
Українські Новини
Пекельна 33-градусна спека та дощі з грозами і градом. Прогноз погоди на 11 липня

Пекельна 33-градусна спека та дощі з грозами і градом. Прогноз погоди на 11 липня

Анна Рудык
Погода, погода в Україні, погода на завтра, точний прогноз погоди
Дощ. Фото:cont.ws
Дощ. Фото:cont.ws

У соботу, 11 липня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +29...+31 градус, вночі +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень (крім Хмельницької області) короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+31 градус, у Київській та Житомирській областях до +33 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.

10 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Також в деяких регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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