Пекельна 33-градусна спека та дощі з грозами і градом. Прогноз погоди на 11 липня

У соботу, 11 липня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вдень +29...+31 градус, вночі +15...+17 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень (крім Хмельницької області) короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси. У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+31 градус, у Київській та Житомирській областях до +33 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +28...+33 градуси. На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +27...+32 градуси. На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси. У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус. 10 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси. Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях. Також в деяких регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.