Рада проведе позачергове засідання 13 липня

Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 13 липня, о 14:00, всупереч тому, що 70 депутатам у травні Рада не виплатила гроші за виконання депутатських повноважень.

Про це депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"У понеділок, 13 липня, о 14:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради", - сказав він.

Він написав, що на порядку денному парламенту президентські законопроєкти.

Також депутат анонсував ввечері того ж дня засідання фракції, де будуть розглядатися кадрові питання.

Як повідомляли Українські Новини, стала відома червнева зарплата голів фракцій і груп Верховної Ради. Хто з депутатів отримав найбільше.

У червні голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав 89 270 гривень зарплати, його перший заступник Руслана Стефанчук – 89 270 гривень, а заступник голови Олени Кондратюк – 89 270 гривень.

Також повідомлялося, що Верховна Рада пропонує, щоб всеукраїнський референдум міг скасовувати закони парламенту.