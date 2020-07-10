підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 липня 2020, пʼятниця, 21:58 6
Верховна Рада і партії 2020-07-10T22:45:01+03:00
Українські Новини
Рада проведе позачергове засідання 13 липня

Рада проведе позачергове засідання 13 липня

Ольга Фандорина
народні депутати, засідання Верховної Ради, Фракції
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 13 липня, о 14:00, всупереч тому, що 70 депутатам у травні Рада не виплатила гроші за виконання депутатських повноважень.

Про це депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"У понеділок, 13 липня, о 14:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради", - сказав він.

Він написав, що на порядку денному парламенту президентські законопроєкти.

Також депутат анонсував ввечері того ж дня засідання фракції, де будуть розглядатися кадрові питання.

Як повідомляли Українські Новини, стала відома червнева зарплата голів фракцій і груп Верховної Ради. Хто з депутатів отримав найбільше.

У червні голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав 89 270 гривень зарплати, його перший заступник Руслана Стефанчук – 89 270 гривень, а заступник голови Олени Кондратюк – 89 270 гривень.

Також повідомлялося, що Верховна Рада пропонує, щоб всеукраїнський референдум міг скасовувати закони парламенту.

Більше новин про: народні депутати засідання Верховної Ради Фракції

Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00
Новини
У Гонконзі новий спалах COVID-19. Закриті школи та дитячі садки 22:28
Рада проведе позачергове засідання 13 липня 21:58
Бойовики поранили трьох українських військових у п'ятницю 21:51
У Польщі збираються відкрити музей "жертв геноциду на Волині" 21:49
У Луганській області через пожежі загорілося велике сміттєзвалище 21:12
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
"Слуги народу" хочуть ввести страхування пацієнтів від недбалості лікаря 19:45
Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП 10:53
Рівне може опинитися на межі екокатастрофи через кризу на заводі з виробництва міндобрив 14:26
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський звинуватив в українських проблемах високосний рік 13:03
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів 08:15
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
більше новин
Кабмін запропонував на посаду віцепрем'єра з питань промисловості ексголову Держкосмосу Уруського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok