Рада пропонує, щоб всеукраїнський референдум міг скасовувати закони парламенту

Верховна Рада має намір передбачити можливість скасування прийнятих парламентом законів на всеукраїнському референдумі і можливість проводити електронне голосування на референдумі.

За ухвалення законопроекту № 3612 за основу проголосували 252 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

В тексті законопроєкту поняття "всеукраїнський референдум" трактується як форма безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування в порядку, встановленому Конституцією та, у разі прийняття, цим законом.

При цьому всеукраїнський референдум проводиться шляхом таємного голосування і на нього можуть виноситися питання затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції, питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, а також про припинення дії законів України або окремих їх положень.

У законопроекті наголошується, що результати голосування на всеукраїнському референдумі не потребують затвердження будь-яким державним органом, а рішення, прийняте на такому референдумі, може бути змінене тільки шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через 3 роки з дня його прийняття.

Передбачається, що всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими і позачерговими загальнодержавними виборами.

Процес всеукраїнського референдуму починається на наступний день після дня опублікування указу Президента або постанови парламенту, а завершується через 15 днів після дня офіційного оголошення ЦВК результатів всеукраїнського референдуму.

Референдум про затвердження змін до Конституції призначається Президентом не пізніше ніж на 15-й день з дня отримання прийнятого Радою відповідного закону і після видання указу визначається дата його проведення, яка є останньою неділею 60-денного строку з дня видання указу.

Указ також містить сформульоване питання, що виноситься на всеукраїнський референдум і додається прийнятий парламентом законопроект про зміни до відповідних розділів Конституції.

Референдум щодо зміни території України буде призначатися парламентом після підписання Президентом відповідного закону на останню неділю 60-денного строку з дня його прийняття, а референдум за народною ініціативою проголошується указом Президента і призначається на останню неділю 60-денного строку з дня видання указу.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менш як 3 млн громадян, що мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій ст. 133 Конституції України, і не менш ніж по 100 тис. підписів у кожній з них.

Ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою утворюється на зборах громадян України, в якких бере участь не менш ніж 300 виборців; організатори повинні не менш ніж за 5 днів повідомити ЦВК про дату, місце і час проведення такого зібрання, а ЦВК направляє на збори свого представника для фіксації факту проведення зборів.

Наголошується, що питання всеукраїнського референдуму повинен викладатися пропозицією у формі питального речення, що пропонує виборцю чіткі відповіді "так" або "ні" і мати чітку і зрозумілу формулювання, не допускати різних тлумачень.

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в разі введення в країні або окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану.

Контроль за відповідністю Конституції винесеного на референдум питання здійснює Конституційний Суд за зверненням суб'єкта права на конституційне звернення або подання.

Під час розгляду КС таких уявлень процес проголошення референдуму зупиняється, а КС протягом 30 календарних днів з моменту звернення представляє свої висновки щодо конституційності відповідного питання.

Затверджений на всеукраїнському референдумі закон, який передбачає внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції і закон про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України, набирає чинності через 10 днів після дня його офіційного оприлюднення, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Документом також пропонується розширити коло суб'єктів процесу референдуму, які реєструються в ЦВК як прихильники або опоненти питання всеукраїнського референдуму.

Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, які зареєстровані у ЦВК.

Законопроектом також визначається можливість запровадження електронних процедур при організації і проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронного голосування.

У законопроекті передбачено, що питання електронних процедур у процесі всеукраїнського референдуму будуть здійснюватися в порядку, визначеному законом.

Для забезпечення організації та проведення всеукраїнського референдуму законопроектом передбачено створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення електронного голосування.

Норми про введення процедури електронного голосування повинні набирати чинності з початком роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення електронного голосування після прийняття відповідного рішення ЦВК та його оприлюднення в газеті "Голос України" та на офіційному вебсайті Цвк.

Всеукраїнський референдум проводиться за кошти державного бюджету, а єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення такого референдуму затверджується ЦВК.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді дозволити винесення питання зміни території України на всеукраїнський референдум.

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді передбачити можливість скасування прийнятих парламентом законів на всеукраїнському референдумі.