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09 липня 2020, четвер, 11:59 10
Верховна Рада і партії 2020-07-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
Червнева зарплата голів фракцій та груп Ради. Хто з депутатів отримав найбільше

Червнева зарплата голів фракцій та груп Ради. Хто з депутатів отримав найбільше

Ирина Николенко
Верховна Рада, зарплата депутатів, зарплата чиновників, народні депутати, Голови фракцій
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

В червні заробітна плата голів фракцій та груп Верховної Ради знаходилася в діапазоні від 31,6 тис. до 42,3 тис. гривень, що дещо відрізняється від показника за травень – від 36 тис. до 47 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Давид Арахамія на посаді голови фракції "Слуга народу" в червні отримав 39 728 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко – 43 302 гривні.

Співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович отримали 42 040 гривень і 43 302 гривні відповідно, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заробила 33 555 гривень.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, Ірина Геращенко і колишній Президент Петро Порошенко за червень отримали 39 938 гривень, 41 620 гривні і 42 507 гривень відповідно, а голова фракції "Голос" Сергій Рахманін – 41 935 гривень.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 31 635 гривень і 40 679 гривень відповідно, голова групи "Довіра" Олег Кулинич – 39 728 гривень.

Серед усіх депутатів найбільша зарплата за червень у розмірі 67 493 гривень нараховано колишньому депутату від "Батьківщини" Ользі Бельковій.

Також зарплату в розмірі 50 140 гривень отримав депутат від "Батьківщини" Григорій Немиря.

найменшу зарплату в розмірі 2 165 гривень отримав заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Мысягин і 2 260 гривень – позафракційний депутат Святослав Вакарчук, який спочатку вийшов з фракції "Голос", а пізніше був виключений з'їздом партії з виборчого списку, однак на сайті парламенту він числиться депутатом 9-го скликання Ради.

Також менше 20 тис. гривень зарплати за червень отримали депутат від "Батьківщини" Віталій Данілов – 7 517 гривень і 10 825 гривень – заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Заробітна плата в червні в Раді. Скріншот запиту Українських НовинЗаробітна плата в червні в Раді. Скріншот запиту Українських Новин

Червнева зарплата в Раді. Скріншот запиту Українських НовинЧервнева зарплата в Раді. Скріншот запиту Українських Новин

Зарплата голів фракцій і груп. Скріншот запиту Українських НовинЗарплата голів фракцій і груп. Скріншот запиту Українських Новин

Зарплата народних депутатів. Скріншот запиту Українських НовинЗарплата народних депутатів. Скріншот запиту Українських Новин

Зарплата в червні голів фракцій і груп. Скріншот запиту Українських НовинЗарплата в червні голів фракцій і груп. Скріншот запиту Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова становила 89 270 гривень у червні, його першого заступника Руслана Стефанчука - 89 270 гривень, а заступника голови Олени Кондратюк - 89 270 гривень.

Тим часом у травні 2020 року заробітні плати голів силових відомств становили від 121 тис. гривень до 47 тис. гривень. Зарплата голови Національної поліції Ігоря Клименка за травень становила 121 435 гривень.

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