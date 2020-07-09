70 депутатам у травні Рада не виплатила гроші за виконання депутатських повноважень

В травні Верховна Рада 70 депутатам припинила виплату коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Про це йдеться у відповіді апарату вр на запит Українських Новин.

У червні ряду депутатів було нараховано по 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за травень.

Нарахування виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, припинено голові фракції "Слуга народу" в Раді Давиду Арахамії, співголові фракції "Європейська солідарність" у Раді, колишньому президенту Петру Порошенка, голови фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко, співголовам депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарасу Батенку і Віктору Бондарю, а також співголові фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабіновичу.

Також відповідних виплат позбавлені Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Максим Бужанський ("Слуга народу"), Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу"), Святослав Вакарчук (позафракційний), Наталія Королевська ("Опозиційна платформа").

Всім припинено нарахування коштів, пов'язано з виконанням депутатських повноважень, 70 парламентаріям.

Згідно із законодавством, у разі, якщо депутат протягом календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не бере участь у більш ніж 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або більше 50% засідань комітету, до складу якого обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення таких виплат видає голова Ради за рішенням Регламентного комітету.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков і Стефанчук третій місяць поспіль отримують по 89 тис. гривень зарплати і "депутатських".

Крім того, зарплата Разумкова за квітень становила 47,2 тис. гривень, Стефанчука – 47,2 тис. гривень, Кондратюк – 45 тис. гривень, а також їм нараховано за 42 тис. гривень на виконання депутатських повноважень.