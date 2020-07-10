Зустріч лідерів нормандського формату відбудеться в найближчі місяці, — Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляє, що найближчим часом відбудеться черговий обмін утримуваними особами.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами, передають Українські Новини.

"Ми домовилися про продовження обміну. Я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом", - розповів він про висновки зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Єрмак запевнив, що на переговорах сторони підтвердили важливість проведення чергового саміту лідерів "нормандського формату".

"Ніхто не заперечує, що цей саміт повинен відбутися якомога швидше. Тому, я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися", - сказав він.

Керівник Офісу підкреслив, що для цього повинні бути виконані всі домовленості, для України в першу чергу - з безпеки.

"Не можу сказати, що за всіма положеннями у нас є узгоджена позиція", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, відкритим залишається питання щодо точок розведення сил і засобів.

"Практично багато питань вже узгоджені. Але остаточного рішення немає", - повідомив він.

Водночас Єрмак висловив сподівання, що вже на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) буде досягнута домовленість щодо заходів, які забезпечили б стійке припинення вогню.

"Декларативний характер режиму припинення вогню багато разів приймався. Але ми розуміємо, що потрібен дієвий механізм. Дійсно, з допомогою наших партнерів з Німеччини і Франції ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований", - сказав він.

Також керівник Офісу запевнив, що майже узгоджений план розмінування.

"Сьогодні ми дуже близькі до результату", - зазначив він.

За його словами, в ТКГ на політичній підгрупі був представлений закон про особливості місцевого самоврядування, у який планується імплементувати "формулу Штайнмайєра".

"Якщо формула участі представників територій (окупованого Донбасу), яку запропонувала Україна, буде працювати, то це буде потужним кроком, щоб законодавчі акти, які передбачені "мінськими домовленостями", почали розроблятися і потім були представлені у Верховній Раді та для обговорення суспільством", - сказав Єрмак.

Він також в черговий раз підкреслив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можуть пройти виключно після розв'язання всіх питань з безпекою і відповідно до українського законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня політрадники лідерів країн "нормандського формату" провели зустріч в Берліні, Німеччина.

9 липня політрадник Президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника його Адміністрації Дмитро Козак заявив, що не бачить підстав для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в осяжній перспективі при поточній позиції України.

Козак також назвав анекдотичною пропозицію України вести переговори з призначеними нею до складу своєї делегації в ТКГ представниками Донбасу.

Українська делегація в ТКГ залучила до роботи на постійній основі як представників окремих районів Донецької та Луганської областей журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша, юриста Вадима Горана і лікаря Костянтина Лібстера.