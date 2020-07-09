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  • У Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні
09 липня 2020, четвер, 13:44 10
Світ 2020-07-09T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні

У Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні

Ольга Фандорина
Росія, нормандський формат, Нормандська зустріч, Дмитро Козак
Нормандський формат. Фото: Цензор.нет
Нормандський формат. Фото: Цензор.нет

Підстав для проведення зустрічі "нормандського формату", лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, у серпні заступник керівника Адміністрації Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак не бачить.

Про це він повідомив в інтерв'ю російському інформаційному агентству ТАСС, передають Українські Новини.

"Все більше підозрюю, що це закони українського політичного жанру — демонструвати успіх, видаючи бажане за дійсне. Жодних підстав для проведення нового саміту сьогодні і при поточній позиції України в осяжній перспективі просто немає", - сказав він.

Козак додав, що саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх зустрічей глав держав.

У той же час, за його словами, на даний момент не виконана жодна з домовленостей попереднього саміту лідерів, що пройшов у грудні 2019 року у Парижі (Франція).

3 липня політичні радники лідерів "нормандського формату" провели зустріч у Берліні (Німеччина).

Політрадником Путіна є Козак, а Володимира Зеленського - керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак їздив у Берлін у складі делегації віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступника делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Олексія Рєзнікова.

За підсумками візиту в Німеччину Резніков допустив, що саміт лідерів "нормандського формату" може відбутися у серпні в Берліні.

Як повідомляли Українські Новини, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запланували відвідати Францію для обговорення нормандського формату.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) повинна відбутися після спаду епідемії коронавірусу.

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