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  • До складу мінської ТКГ залучили журналістів Казанського і Гармаша, юриста Горана і лікаря Лібстера
09 червня 2020, вівторок, 14:35 5
Політика 2020-06-09T14:46:07+03:00
Українські Новини
До складу мінської ТКГ залучили журналістів Казанського і Гармаша, юриста Горана і лікаря Лібстера

До складу мінської ТКГ залучили журналістів Казанського і Гармаша, юриста Горана і лікаря Лібстера

Кира Молчанова
ТКГ, Президент України, Володимир Зеленський, Переговори в Мінську
ТКГ, переговори в Мінську. Фото: @BelarusMID
ТКГ, переговори в Мінську. Фото: @BelarusMID

Українська делегація у Тристоронній контактній групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) залучила до роботи як представників окремих районів Донецької та Луганської областей журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша, юриста Вадима Горана і лікаря Костянтина Лібстера.

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Вперше за більш ніж 5 років до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей. На сьогоднішньому засіданні Донецьку область представляють відомі журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, які в 2014 році були змушені покинути Донецьк. Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлений відомий лікар Костянтин Лібстер", - сказано в ньому.

5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ.

Згідно з відповідним указом, до роботи делегації дозволяється також залучати депутатів, представників державних органів, радників, експертів та технічних працівників.

Офіс Президента пояснив, що вищевказані особи залучені до роботи української делегації в ТКГ для реалізації тих положень "мінських домовленостей", якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей щодо параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

Казанський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook запевнив, що мова йде не про Консультативну раду, який планували створити раніше і проти якого виступила частина громадськості.

"Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде", - написав він.

Він підкреслив, що сторонами переговорів у ТКГ є тільки Україна, Росія та ОБСЄ, і не є самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки", тому з їх представниками ніхто нічого погоджувати не буде.

"Довгий час від окремих районів виступали чомусь громадяни Росії - Дейнего і Ніконорова, яких ніхто не обирав і які чомусь присвоїли собі право говорити від імені Донбасу. Тепер же ситуація змінилася... У нас вже точно не менше прав представляти окремі райони - по-перше, на відміну від бойовиків ЛДНР ми не є злочинцями (не відтискали, не мародерствували, не катували людей на підвалах), по-друге, ми не є громадянами Росії і маємо тільки українські паспорти. Громадяни РФ не мають ніякого права вказувати, як нам в Україні жити і які закони приймати", - написав він.

Гармаш повідомив, що братиме участь у роботі політичної підгрупи ТКГ, і також запевнив, що з представниками невизнаних республік переговори проводитися не будуть.

"Ми не будемо вести переговори з "ДНР". Цих трьох літер немає в Мінських угодах. Ми, як представники ОРДЛО, будемо вести консультації з нашою владою і погоджувати чи не погоджувати її рішення з важливих для нас питань щодо Донбасу! Зрештою, нам там жити і не враховувати наші інтереси - значить створювати ґрунт для майбутніх, тепер вже дійсно - цивільних, конфліктів", - написав Гармаш.

Казанський додав, що виступає проти закріплення особливого статусу окремих районів Донбасу в Конституції.

Проведення виборів на непідконтрольної території, на його думку, можливе тільки після отримання Україною контролю над кордоном і виключно за українськими законами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з Зеленським підтримала ініціативу України щодо переформатування ТКГ.

Україна розраховує, що Росія розширить своє представництво в ТКГ за прикладом української сторони.

Колишній радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо скептично відгукнувся з приводу недавніх рішень про притягнення до Тристоронньої контактної групи журналістів-переселенців з Донбасу.

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