Єрмак і Резніков відлетять у Францію обговорити нормандський формат

Заступник делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідають у п'ятницю Францію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"12 червня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції. Делегацію очолює віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков", - сказано в ньому.

Єрмак проведе зустріч із зовнішньополітичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, який представляє французьку сторону на переговорах політрадників лідерів країн "Нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

У складі української делегації у Францію також відбули міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква і радник Президента Руслан Демченко.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента через коронавірус не відміняв відрядження співробітників, проте до Володимира Зеленського в карантин пускають після вимірювання температури.

При цьому 5 іноземних лідерів через Covid-19 до Зеленського не приїхали.

МЗС допускає, що через коронавірус нормандський саміт може пройти онлайн.