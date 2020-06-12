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12 червня 2020, пʼятниця, 12:09 8
Зовнішня політика 2020-06-12T14:00:04+03:00
Українські Новини
Єрмак і Резніков відлетять у Францію обговорити нормандський формат

Єрмак і Резніков відлетять у Францію обговорити нормандський формат

Ольга Фандорина
Франція, нормандський формат, Андрій Єрмак, Олексій Резніков
Андрій Єрмак. Фото:
Андрій Єрмак. Фото: "Українська правда"

Заступник делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідають у п'ятницю Францію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"12 червня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції. Делегацію очолює віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков", - сказано в ньому.

Єрмак проведе зустріч із зовнішньополітичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, який представляє французьку сторону на переговорах політрадників лідерів країн "Нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

У складі української делегації у Францію також відбули міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква і радник Президента Руслан Демченко.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента через коронавірус не відміняв відрядження співробітників, проте до Володимира Зеленського в карантин пускають після вимірювання температури.

При цьому 5 іноземних лідерів через Covid-19 до Зеленського не приїхали.

МЗС допускає, що через коронавірус нормандський саміт може пройти онлайн.

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