У Кремлі вважають заяви Резнікова сигналом про вихід з мінських угод

У той час, як проводити Нормандську зустріч в Росії не вважають за потрібне, від Києва вимагають офіційно підтвердити чи спростувати готовність переглянути мінські угоди, як про це говорив український віцепрем'єр Олексій Резніков. В іншому випадку Росія буде розглядати це як відмову України від усіх домовленостей і від переговорів щодо Донбасу.

Таку заяву зробив помічник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає ТАРС.

Так представник Кремля відреагував на зроблену напередодні заяву Резнікова про необхідність перегляду угод, досягнутих в Мінську і заклик Заходу підтримати цю ініціативу.

"Якщо найближчим часом ця заява буде підтверджена або спростована тепер вже Прем'єр-міністром або Президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже і з мінського і нормандського форматів переговорів з врегулювання конфлікту на Донбасі", - заявив Козак.

Як повідомляли Українські Новини, Резніков заперечує ультиматум Росії про особливий статус Донбасу на переговорах у Німеччині допускає, що Нормандська зустріч може пройти в серпні.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак і Резніков літали у Францію обговорити нормандський формат.