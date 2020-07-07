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07 липня 2020, вівторок, 09:00 12
Зовнішня політика 2020-07-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може пройти в серпні, — Резніков

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може пройти в серпні, — Резніков

Анна Рудык
ТКГ, міжнародні відносини, Тристороння контактна група, нормандський формат, Нормандська четвірка, Нормандська зустріч
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info

Віце-прем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Олексій Резніков допускає, що в серпні може відбутися саміт лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Берліні.

Про це він сказав у ефірі телекомпанії ICTV, передають Українські Новини.

"Така зустріч можлива протягом серпня", — сказав він.

З його слів, для того, щоб ця зустріч відбулася, необхідно, щоб учасники формату виконали домовленості, досягнуті на попередній зустрічі у Франції (Париж).

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак і Резніков літали у Францію обговорити нормандський формат.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) повинна відбутися після спаду епідемії коронавірусу.

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