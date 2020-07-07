Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може пройти в серпні, — Резніков

Віце-прем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Олексій Резніков допускає, що в серпні може відбутися саміт лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Берліні.

Про це він сказав у ефірі телекомпанії ICTV, передають Українські Новини.

"Така зустріч можлива протягом серпня", — сказав він.

З його слів, для того, щоб ця зустріч відбулася, необхідно, щоб учасники формату виконали домовленості, досягнуті на попередній зустрічі у Франції (Париж).

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак і Резніков літали у Францію обговорити нормандський формат.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) повинна відбутися після спаду епідемії коронавірусу.