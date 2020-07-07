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07 липня 2020, вівторок, 14:32 10
Зовнішня політика 2020-07-07T15:45:02+03:00
Українські Новини
Резніков заперечує ультиматум Росії про особливий статус Донбасу на переговорах у Німеччині

Резніков заперечує ультиматум Росії про особливий статус Донбасу на переговорах у Німеччині

Анна Рудык
нормандський формат, переговори щодо Донбасу, Олексій Резніков
Олексій Резніков. Фото: прес-служба КМДА
Олексій Резніков. Фото: прес-служба КМДА

Віце-прем'єрміністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заперечує інформацію про те, що Росія на переговорах у Берліні (Німеччина) нібито вимагала, щоб до 6 липня Україна надала проект поправок до Конституції, в яких буде враховано особливий статус Донбасу.

Про це він сказав у ефірі телеканалу ICTV увечері 6 липня, передають Українські Новини.

"Жодних ультиматумів протягом 12 годин (переговорів у Берліні) я особисто не почув і не побачив. Ультиматумів не було. Було обговорення і запитання: а як ви плануєте виконувати 11-й пункт комплексу заходів "мінських угод". Вони нас прямо запитували. Ми їм в черговий раз розповіли, що жодного особливого статусу у Конституції України бути не може", — сказав Резніков.

Він закликав не вірити фейковій інформації про якісь ультиматуми.

За даними німецьких ЗМІ, 3 липня на переговорах у Берліні Росія нібито вимагала, щоб до 6 липня Україна надала проект поправок до Конституції, в яких враховано особливий статус Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, Резніков заявляв, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може пройти в серпні.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли житловий сектор в Авдіївці.

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