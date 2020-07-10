У травні 87 із 100 операцій з картками були безготівковими, — НБУ

У той час, як українці демонструють позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків, Національний банк констатує, що в травні поточного року 87 зі 100 операцій з платіжними картками здійснювалися за безготівковим розрахунком.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"55,5% - саме стільки становила частка за об'ємом безготівкових операцій з платіжними картками за підсумками травня 2020 року. За кількістю показник ще вище - 87 зі 100 операцій з платіжними картками здійснювалися за безготівковим розрахунком в травні", - йдеться в ньому.

НБУ уточнює, що буде публікувати статистику про стан карткового ринку щомісяця, а не раз на квартал, як раніше.

Це пов'язано з тим, що з початку року змінилася періодичність подання банками статистичної інформації про платіжні картки.

Відтепер банки звітують регулятору щомісяця (раніше - щоквартально).

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році кількість незаконних дій з платіжними картками, які спричинили збитки, скоротилося на третину - до 72 тис. у порівнянні з 2018 роком.

Національний банк рекомендував населенню максимально перейти на безготівкові розрахунки на період карантину.