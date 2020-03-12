НБУ рекомендує в період карантину користуватися безготівковим розрахунком

Національний банк рекомендує населенню максимально перейти на безготівкові розрахунки на період карантину, який оголосили до 3 квітня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



Зазначається, що враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я, НБУ пропонує застосовувати насамперед заходи, які дозволять убезпечити себе під час операцій з готівкою: використовувати безготівкові розрахунки, безконтактні і мобільні платежі, розрахунки за допомогою Apple Pay, Google Pay, смартфонів і "розумних годин", чіпованих платіжних карт, а також періодично дезінфікувати платіжні картки та мобільні пристрої.



Також НБУ підкреслив, що в цей період можна замовляти і оплачувати продукти і товари онлайн; не відвідувати банківські відділення та вибрати дистанційне обслуговування; здійснювати комунальні платежі за допомогою онлайн-сервісів банків або платіжних операторів.



Вказується, що з метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку НБУ буде отримувати від банків, спочатку буде зберігатися в окремому сховищі не менше 14 днів.



Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб згідно з наявними даними).



Тільки після цього періоду зберігання буде здійснюватися обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.



Банкноти, придатні для повернення в обіг, будуть упаковуватися в пачки і термоусадкову плівку.



На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі з вірусом.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.



Крім того, НБУ готовий знезаражувати гривневі банкноти у сховищі.