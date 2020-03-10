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10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

10 березня 2020, вівторок, 09:38 10
Фінанси 2020-03-10T11:15:03+02:00
Українські Новини
Махінації з платіжними картками скоротилися вдвічі

Махінації з платіжними картками скоротилися вдвічі

Сергей Жолобецкий
НБУ, Банки, Махінації, Платіжні картки
Махінацій з платіжними картами стало менше
Махінацій з платіжними картами стало менше

В той час, як в січні ВВП знизився на 0,5%, за підсумками 2019 збитки від незаконних дій з платіжними картками зменшилися вдвічі до 0,0042% від загального обсягу операцій порівняно з 2018 роком.

Про це свідчить звітність про збитки банків від незаконні дії / сумнівні операції з платіжними картками за 2019, передають Українські Новини.

Так, за минулий рік сума збитків від незаконних дій з платіжними картками становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій з платіжними картками (в 2018 році - 0,0092%, у 2017 році - 0,0077%).

тобто на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток у 2019 році лише 42 гривні припадало на незаконні дії / сумнівні операції.

Це вдвічі менше, ніж у позаминулому році.

В середньому на одну незаконну операцію в 2019 році припадало близько 2100 гривень, що на 16% менше ніж у 2018 році (2500 гривень).

У цілому кількість незаконних дій з платіжними картками, по яких понесені збитки, за минулий рік знизилася на третину - до 71 900 випадків (в 2018 року - 105,5 тис. випадків).

Найбільшу кількість незаконних дій з платіжними картами в 2019 році проходила в мережі Інтернет - 41,4 тис. випадків (58% від загальної кількості).

У той же час у порівнянні з 2018 роком цей показник зменшився майже вдвічі.

Разом з тим у минулому році майже зрівнялися за кількістю та сумами незаконних дій операції з використанням банкоматів та оплати в торговельній мережі.

Соціальна інженерія залишалася самим популярним методом шахрайства минулому році для здійснення незаконних дій з платіжними картами або їх реквізитами.

Мова йде про введення в оману громадян будь-якими способами для того, щоб вони озвучили власні персональні дані, реквізити платіжних карток, коди / паролі або здійснили переказ коштів під психологічним впливом на користь шахраїв.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток збільшилася на 5,2 в.п. до 50,3% в порівнянні з 2018 роком.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні склав 590 млн доларів (у січні минулого року - 624 млн доларів).

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в лютому збільшився на 42,4% з 12,066 млрд гривень (на 1 лютого) до 17,182 млрд гривень (на 1 березня).

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