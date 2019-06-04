Українці стали частіше розплачуватися картками замість готівки

У січні-березні поточного року частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток збільшилася на 5 п.п. до 50%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Підсумки 1-го кварталу 2019 року продемонстрували позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків.

Так, в Україні 8 з 10 операцій з платіжною карткою є безготівковими.

За результатами 1-го кварталу 2019 частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картками досягла 50%.

Це на 5 процентних пунктів більше порівняно з підсумками 2018 (45%).

Всього в 1-му кварталі попередніх років спостерігалося падіння обсягів карткових операцій, що обумовлено сезонними коливаннями.

У поточному періоді таке збільшення частки безготівкових операцій пояснюється в основному за рахунок: зменшення обсягу операцій з отримання готівки (на 10% за обсягом і на 5% за кількістю), якщо порівняти з 4-м кварталом 2018; стабільного позитивного тренду за безготівковими операціями (збільшення на 0,2%), якщо порівняти з 4-м кварталом 2018 року.

Обсяг безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток виріс порівняно з 1-м кварталом минулого року на 45% і становив 395,5 млрд гривень; а кількість безготівкових операцій - майже на 35% і становила 906 млн операцій.

Обсяг безготівкових операцій розподілився наступним чином: операції переказу коштів з картки на картку (Р2Р-перекази) становили 39%, або 153 млрд гривень, їх середній чек - 1 576 гривень; операції з оплати товарів/послуг в мережі Інтернет становили 17%, або 69 млрд гривень, середній чек - 472 гривень; операції переказу коштів з картки на банківський рахунок в мережі Інтернет (наприклад, поповнення депозитів, погашення кредитів тощо) становили 13%, або близько 52 млрд гривень, середній чек - 264 гривень; розрахунки з використанням платіжних терміналів становили 29%, або 113 млрд гривень (з них 22% - це безконтактні розрахунки, здійснені картками, і 4% - платежі за допомогою NFC-гаджетів), середній чек - 250 гривень; безготівкові операції в банкоматах і ПТКС (програмно-технічних косплексах самообслуговування) становили лише 2%, або 8 млрд гривень, середній чек - 593 гривень.

Найбільша кількість безготівкових операцій здійснювалася з використанням платіжних терміналів - близько 50% від загальної кількості.

За перші три місяці 2019 року загальна кількість платіжних карт в Україні зросла на 4% до 61,8 млн штук (з них 60% - це активні платіжні картки).

Водночас кількість безконтактних активних платіжних карт за цей період зросла на 15% до 4,5 млн штук.

Вже кожна восьма активна платіжна карта в Україні є безконтактною.

Підвищення попиту населення на безготівкові операції та популяризація інноваційних платіжних сервісів стимулює подальше розширення платіжної інфраструктури.

З початку 2019 року мережа торгових платіжних терміналів зросла на 4% до 289,6 тис. штук, з яких 0,6 тис. штук - це мобільні платіжні термінали (mPOS).

Водночас 81% торгових POS-терміналів в Україні забезпечували можливість здійснення безконтактної оплати (станом на 1 квітня 2019).

Загальний показник співвідношення кількості платіжних терміналів чисельності постійного населення України з початку року зріс на 3% і досяг 7,3 тис. штук на 1 млн населення.

У регіональному розрізі, як і раніше, спостерігається нерівномірний розподіл термінальної мережі.

Найменша кількість платіжних терміналів щодо кількості населення простежується в Закарпатській (4 тис. штук на 1 млн населення), Донецькій (3,1 тис. штук на 1 млн населення) і Луганській (1,9 тис. штук на 1 млн населення) областях.

Домінують за цим показником Київ (19,1 тис. штук на 1 млн населення), Київська область (10,5 тис. штук на 1 млн населення), Дніпропетровська (9,9 тис. штук на 1 млн населення) і Одеська (8,2 тис. штук на 1 млн населення).

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