Українці стали частіше розплачуватися картками замість готівки

У січні-березні поточного року частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток збільшилася на 5 п.п. до 50%.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПідсумки 1-го кварталу 2019 року продемонстрували позитивний тренд розвитку безготівкових розрахунків.\r\nТак, в Україні 8 з 10 операцій з платіжною карткою є безготівковими.\r\nЗа результатами 1-го кварталу 2019 частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картками досягла 50%.\r\nЦе на 5 процентних пунктів більше порівняно з підсумками 2018 (45%).\r\nВсього в 1-му кварталі попередніх років спостерігалося падіння обсягів карткових операцій, що обумовлено сезонними коливаннями.\r\nУ поточному періоді таке збільшення частки безготівкових операцій пояснюється в основному за рахунок: зменшення обсягу операцій з отримання готівки (на 10% за обсягом і на 5% за кількістю), якщо порівняти з 4-м кварталом 2018; стабільного позитивного тренду за безготівковими операціями (збільшення на 0,2%), якщо порівняти з 4-м кварталом 2018 року.\r\nОбсяг безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток виріс порівняно з 1-м кварталом минулого року на 45% і становив 395,5 млрд гривень; а кількість безготівкових операцій - майже на 35% і становила 906 млн операцій.\r\nОбсяг безготівкових операцій розподілився наступним чином: операції переказу коштів з картки на картку (Р2Р-перекази) становили 39%, або 153 млрд гривень, їх середній чек - 1 576 гривень; операції з оплати товарів\/послуг в мережі Інтернет становили 17%, або 69 млрд гривень, середній чек - 472 гривень; операції переказу коштів з картки на банківський рахунок в мережі Інтернет (наприклад, поповнення депозитів, погашення кредитів тощо) становили 13%, або близько 52 млрд гривень, середній чек - 264 гривень; розрахунки з використанням платіжних терміналів становили 29%, або 113 млрд гривень (з них 22% - це безконтактні розрахунки, здійснені картками, і 4% - платежі за допомогою NFC-гаджетів), середній чек - 250 гривень; безготівкові операції в банкоматах і ПТКС (програмно-технічних косплексах самообслуговування) становили лише 2%, або 8 млрд гривень, середній чек - 593 гривень.\r\nНайбільша кількість безготівкових операцій здійснювалася з використанням платіжних терміналів - близько 50% від загальної кількості.\r\nЗа перші три місяці 2019 року загальна кількість платіжних карт в Україні зросла на 4% до 61,8 млн штук (з них 60% - це активні платіжні картки).\r\nВодночас кількість безконтактних активних платіжних карт за цей період зросла на 15% до 4,5 млн штук.\r\nВже кожна восьма активна платіжна карта в Україні є безконтактною.\r\nПідвищення попиту населення на безготівкові операції та популяризація інноваційних платіжних сервісів стимулює подальше розширення платіжної інфраструктури.\r\nЗ початку 2019 року мережа торгових платіжних терміналів зросла на 4% до 289,6 тис. штук, з яких 0,6 тис. штук - це мобільні платіжні термінали (mPOS).\r\nВодночас 81% торгових POS-терміналів в Україні забезпечували можливість здійснення безконтактної оплати (станом на 1 квітня 2019).\r\nЗагальний показник співвідношення кількості платіжних терміналів чисельності постійного населення України з початку року зріс на 3% і досяг 7,3 тис. штук на 1 млн населення.\r\nУ регіональному розрізі, як і раніше, спостерігається нерівномірний розподіл термінальної мережі.\r\nНайменша кількість платіжних терміналів щодо кількості населення простежується в Закарпатській (4 тис. штук на 1 млн населення), Донецькій (3,1 тис. штук на 1 млн населення) і Луганській (1,9 тис. штук на 1 млн населення) областях.\r\nДомінують за цим показником Київ (19,1 тис. штук на 1 млн населення), Київська область (10,5 тис. штук на 1 млн населення), Дніпропетровська (9,9 тис. штук на 1 млн населення) і Одеська (8,2 тис. штук на 1 млн населення).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ розповів, де найчастіше проводилися шахрайські операції з картами.\r\nРаніше система Mastercard змінила правила зписання грошей з карт.