Саакашвілі спровокував новий дипломатичний скандал з Грузією

Глава виконавчого комітету реформ при Президенті України Міхеіл Саакашвілі спровокував своїми заявами скандал в Грузії.

Як повідомляє портал Грузія Онлайн, Саакашвілі назвав уряд Грузії нелегітимним.

"Я вважаю, що уряд Грузії повністю нелегітимний. Я ні на секунду не визнаю його законність і ні на секунду не визнаю законність існуючої в Грузії ситуації. Це незаконна ситуація", - заявив Саакашвілі.

У відповідь голова комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії Іраклій Сесіашвілі сказав, що висловлювання Саакашвілі не залишаться без відповіді, і за це спитають з України.

"Ніхто не здивувався черговій ганебній пропаганді Саакашвілі і його насиченій брехнею заяві… Але друга тема, яка заслуговує на увагу, це те, що він представляє владу України. Він український публічний службовець, відповідно, коли він говорить про легітимацію цієї країни, само собою це не залишиться без реагування, за це спитають з України, оскільки український публічний службовець втручається у внутрішньополітичні питання Грузії, і зокрема, важко чути те, що публічний службовець Україна називає уряд Грузії нелегітимним. Зрозуміло, держава відреагує на це", - заявив Сесіашвілі.