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08 липня 2020, середа, 19:08 5
Суспільство 2020-07-08T19:21:27+03:00
Українські Новини
Випускникам коледжів і університетів дали відстрочку весняного призову

Випускникам коледжів і університетів дали відстрочку весняного призову

Кира Молчанова
ЗСУ, Міносвіти, Весняний призов
Армія. Фото: прес-служба міноброни
Армія. Фото: прес-служба міноброни

Міністерство освіти і науки домовилося з Генеральним штабом Збройних сил про відстрочку весняного призову для випускників коледжів і університетів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міносвіти, передають Українські Новини.

"Щодо випускників коледжів і університетів вироблено рішення Міносвіти спільно з Офісом Президента і Генеральним штабом ЗСУ, яке дозволить їм при бажанні продовжити навчання на наступному ступені освіти, отримати відстрочку від весняного призову", — сказано в ньому.

У зв'язку з карантином, який був введений в Україні через поширення пандемії COVID-19, весняний призов в армію був перенесений на травень-липень 2020 року.

Зазначається, що пунктом 5 цього документа визначено, що громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на службу тільки за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

Міносвіти надало відповідні роз'яснення приймальним комісіям закладів вищої освіти щодо попередньої реєстрації абітурієнтів, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову.

Попередня реєстрація дозволить таким абітурієнтам отримати документальне підтвердження своїх намірів та на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти і науки врегулювати призов випускників шкіл на строкову військову службу.

Міністерство освіти і науки просить Міністерство оборони відстрочити весняний призов (травень-липень) на строкову військову службу для випускників шкіл, училищ, коледжів 2020 року.

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