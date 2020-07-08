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08 липня 2020, середа, 14:50 12
Кабмін 2020-07-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль доручив Міноборони та Міносвіти врегулювати призов випускників шкіл

Шмигаль доручив Міноборони та Міносвіти врегулювати призов випускників шкіл

Ирина Николенко
Карантин, Призов в армію, Строкова служба
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти та науки врегулювати заклик випускників шкіл на строкову військову службу, в той час, як Міністерство освіти та науки просить відстрочити весняний призов для вступників у вищі навчальні заклади.

Про це він повідомив в ході засідання уряду, передають Українські Новини.

"Я попрошу міністра оборони і виконавця обов'язків міністра освіти краще скоординувати комунікацію і саму роботу з цього питання, щоб батьки не хвилювалися, щоб діти не нервували", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що молоді люди 18-19 років потребують можливості спокійно вступити до університету.

Він запропонував провести призов восени.

Як повідомляли Українські Новини, через карантин в Україні перенесли призов на строкову службу на літо.

66 тисяч киян підлягають призову на строкову військову службу, 13 тисяч з яких не досягли 20-річного віку.

Призов в армію отримують громадяни, які досягли віку від 20 років, з 18 до 20 років можна проходити службу за бажанням.

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