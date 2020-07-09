Повестки в армию получили юноши 18-19 лет. В Минобороны объяснили, как так получилось

Министерство обороны объясняет случаи вручения 18-19-летним повесток о призыве в армию их недопониманием ситуации с военкоматами. Об этом Українським Новинам сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 18-ти и 19-ти летние не призываются в армию без их согласия. То есть, если они изъявили желание служить в армии, то должны подать соответствующее заявление, так как принудительно их никто не призывает. Все происходит в добровольном порядке. При этом в Минобороны отмечают, что есть случаи, когда имеет место недопонимание между военкомами при вручении повесток таким возрастным категориям граждан. "Это вызвано или боязнью приходить в военкомат или тем, что они просто не зарегистрированы в военкомате", - отметили в ведомстве. Сколько таких случаев, в Минобороны не сообщили. Вместе с тем, в ведомстве добавили, что есть разъяснение Генерального штаба о призыве граждан в армию 18-ти и 20-ти лет, а также студентов с 20-ти лет. Как сообщали Українськi Новини, Министерство образования и науки договорилось с Генеральным штабом Вооруженных сил об отсрочке весеннего призыва для выпускников колледжей и университетов. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству бороны и Министерству образования и науки урегулировать призыв выпускников школ на срочную военную службу.