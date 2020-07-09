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09 июля 2020, четверг, 19:44 661
Общество 2020-07-09T19:48:07+03:00
Українські Новини
Повестки в армию получили юноши 18-19 лет. В Минобороны объяснили, как так получилось

Повестки в армию получили юноши 18-19 лет. В Минобороны объяснили, как так получилось

Кира Молчанова
Армия, Военкомат, Министерство обороны, Повестка в армию
Армия. Фото: пресс-служба миноброны
Армия. Фото: пресс-служба миноброны

Министерство обороны объясняет случаи вручения 18-19-летним повесток о призыве в армию их недопониманием ситуации с военкоматами.

Об этом Українським Новинам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 18-ти и 19-ти летние не призываются в армию без их согласия.

То есть, если они изъявили желание служить в армии, то должны подать соответствующее заявление, так как принудительно их никто не призывает.

Все происходит в добровольном порядке.

При этом в Минобороны отмечают, что есть случаи, когда имеет место недопонимание между военкомами при вручении повесток таким возрастным категориям граждан.

"Это вызвано или боязнью приходить в военкомат или тем, что они просто не зарегистрированы в военкомате", - отметили в ведомстве.

Сколько таких случаев, в Минобороны не сообщили.

Вместе с тем, в ведомстве добавили, что есть разъяснение Генерального штаба о призыве граждан в армию 18-ти и 20-ти лет, а также студентов с 20-ти лет.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство образования и науки договорилось с Генеральным штабом Вооруженных сил об отсрочке весеннего призыва для выпускников колледжей и университетов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству бороны и Министерству образования и науки урегулировать призыв выпускников школ на срочную военную службу.

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