УПЦ МП не буде проводити хресну ходу на честь 1032-річчя Хрещення Русі через епідемію коронавірусу

Під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через епідемію коронавірусу Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) відмовилася від проведення хресного ходу, як і ПЦУ, яка також не планує проводити хресну ходу.

Про це Українським Новинам повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Хресної ходи не буде через (епідемію)", - сказав він.

За його словами, 28 липня пройде літургія в Києво-Печерській лаврі, а також молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру.

Щорічна хресна хода не планується через обмеження, викликані епідемією коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Національна поліція прогнозувала участь 20 тис. осіб у хресній ході в Києві 27-28 липня. Тоді Київська влада вирішила обмежити рух транспорту низкою центральних вулиць 27 липня і 28 липня у зв'язку зі святкуванням Дня Хрещення Київської Русі-України.

Також минулого року президент Володимир Зеленський у День хрещення Київської Русі закликав предстоятелів церков до діалогу для об'єднання українців.