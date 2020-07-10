підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 липня 2020, пʼятниця, 16:15 9
Суспільство 2020-07-10T16:57:15+03:00
Українські Новини
УПЦ МП не буде проводити хресну ходу на честь 1032-річчя Хрещення Русі через епідемію коронавірусу

УПЦ МП не буде проводити хресну ходу на честь 1032-річчя Хрещення Русі через епідемію коронавірусу

Елена Новикова
УПЦ МП, хресна хода, Хрещення Київської Русі
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через епідемію коронавірусу Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) відмовилася від проведення хресного ходу, як і ПЦУ, яка також не планує проводити хресну ходу.

Про це Українським Новинам повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Хресної ходи не буде через (епідемію)", - сказав він.

За його словами, 28 липня пройде літургія в Києво-Печерській лаврі, а також молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру.

Щорічна хресна хода не планується через обмеження, викликані епідемією коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Національна поліція прогнозувала участь 20 тис. осіб у хресній ході в Києві 27-28 липня. Тоді Київська влада вирішила обмежити рух транспорту низкою центральних вулиць 27 липня і 28 липня у зв'язку зі святкуванням Дня Хрещення Київської Русі-України.

Також минулого року президент Володимир Зеленський у День хрещення Київської Русі закликав предстоятелів церков до діалогу для об'єднання українців.

Більше новин про: УПЦ МП хресна хода Хрещення Київської Русі

Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00
Новини
Дніпропетровська ОДА передала Ярославському землю під будівництво нового терміналу аеропорту 17:05
Працівники "Семок" просять Зеленського покарати рейдерів, – ЗМІ 16:57
УПЦ МП не буде проводити хресну ходу на честь 1032-річчя Хрещення Русі через епідемію коронавірусу 16:15
Мирні переговори мають бути на користь України, – Ігор Палиця 16:04 Відео
Водія вантажівки в Києві оштрафували на €6,5 тисяч за перевищення ваги в 22 тонни 15:54
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП 10:53
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський звинуватив в українських проблемах високосний рік 13:03
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів 08:15
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
більше новин
Лише у Херсонській області за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok