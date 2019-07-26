На вихідних у Києві відбудеться хресна хода: прогнозують участь 20 тисяч осіб

Національна поліція прогнозує участь 20 тис. осіб у хресній ході в Києві 27-28 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, перед правоохоронцями стоїть завдання забезпечити громадську безпеку під час релігійних заходів з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі - України.

"Це стосується не тільки столиці, але всіх керівників територіальних підрозділів. Щоб ми забезпечили безумовну безпеку під час переїзду на автошляхах. Будемо залучати додаткові сили НГУ, НПУ. Наголошую, налагодження чіткої організації, алгоритму спільних дій при проведенні цих потужних заходів. Наша принципова справа - це безпека", - сказав перший заступник голови Нацполиции Сергій Яровий.

Так, за інформацією правоохоронців, участь у масових заходах тільки в столиці візьме понад 20 000 осіб.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв зазначив, що до забезпечення громадської безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції.

Зокрема, будуть працювати поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецназівці.

Водночас глава Нацполіції наголосив, що всі поліцейські будуть надавати всіляку допомогу громадянам, в тому числі і вірянам, які є гостями столиці.

У повідомленні не уточнюється, в якій саме хресній ході - Православної церкви чи Української православної церкви (у канонічній єдності з Московський патріархат) - або сумарно очікується участь 20 тис. осіб.

Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московський патріархат) 27 липня проведе урочисту молебень на Володимирській гірці і потім хресний хід до Києво-Печерської Лаври.

Православна церква України 28 липня проведе свою першу хресну ходу від Софійської площі до Володимирської гірки і там відслужить молебень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 близько 7 тис. прихожан УПЦ Київського патріархату провели Хресну ходу в центрі Києва.

Перед цим близько 5 тис. прихожан Української православної церкви Московського патріархату завершили Хресну ходу в центрі Києва.