У Києві на вихідних обмежать рух у зв'язку з святкуванням Хрещення Русі

Київська влада вирішила обмежити рух транспорту низкою центральних вулиць 27 липня і 28 липня у зв'язку зі святкуванням Дня Хрещення Київської Русі-України.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

27 липня з 06:00 до 16:30 рух транспорту буде обмежено по вулиці Трьохсвятительській (від площі Михайлівській до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової площі до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до площі Слави), вул. Лаврської (від площі Слави до вул. Цитадельної).

28 липня з 11:00 до 16:30 обмежать рух транспорту по Володимирському проїзду (на відрізку від Софійської площі до Михайлівської площі).

Також наголошується, що будуть внесені тимчасові зміни в маршрути наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Українська православна церква (в канонічній єдності з Московський патріархатом) 27 липня проведе урочистий молебень на Володимирській гірці й потім хресну ходу до Києво-Печерської Лаври.

Православна церква України 28 липня проведе свою першу хресну ходу від Софійської площі до Володимирської гірки і там здійснить молебень.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція прогнозує участь 20 тис. осіб у хресній ході в Києві 27-28 липня.

В 2018 близько 7 тис. прихожан УПЦ Київського патріархату провели Хресну ходу в центрі Києва.