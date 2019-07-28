Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу

Президент Володимир Зеленський у День хрещення Київської Русі закликає предстоятелів церков до діалогу для об'єднання українців.

Про це він написав в соцмережі Twitter, передають Українські Новини.

"Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра об'єднувала, а не роз'єднувала українців. В єдності - наша сила і наше майбутнє!" - написав Президент.

Він також привітав усіх з Днем хрещення Київської Русі-України.

Як повідомляли Українські Новини, 27 липня близько 50 тис. прихожан Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) здійснили хресну ходу в центрі Києва.

28 липня близько 10 тис. прихожан Православної церкви України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом) здійснили хресний хід в центрі Києва. Дійство тривало близько півгодини і завершилося о 12:00 біля пам'ятника князю Володимиру Великому.

Екс-президент Петро Порошенко прибув в Софійський собор під кінець молебня на честь дня Хрещення України, незважаючи на те, що говорив про відхід у довгострокову відпустку.