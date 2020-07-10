Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає

Кількість хворих на коронавірус у Києві 9 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 118 осіб до 5 990, серед тих, хто заразився, 4 медики.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще 118 осіб. Серед них — 4 медиків. Сьогодні в Києві вже 5 990 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — сказав він.

Серед хворих 61 жінка у віці від 19 до 93 років, 48 чоловіків від 18 до 84 років, а також 4 дівчинки у віці від 1 до 6 років і 5 хлопчиків від 6 до 14 років.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 17 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

За минулу добу одужав 71 киянин, всього коронавірус подолали 2 033 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дніпровському районі — 24, Святошинському — 17 і Дарницькому — 16.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 9 липня Івано-Франківська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Тим часом кількість нових інфікованих коронавірусом зростає четвертий день поспіль.