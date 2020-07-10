Кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль

За минулу добу, 9 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 1,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 14,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345 порівняно з попередньою добою, 8 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 10 липня в Україні зареєстровано 52 043 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 819 нових випадків, одужали 1 016 осіб, померло 18 осіб.

Таким чином, 9 липня показник нових хворих за добу знову став меншим, ніж тих, що одужали - 819 проти 1 016.

Кількість нових випадків захворювання 9 липня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 8 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 10 липня становила 25 898 осіб, що на 0,82% менше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 763), в Києві (5 990) і Чернівецькій області (5 096).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2060 випадків;

Волинська область — 2932 випадки;

Дніпропетровська область — 1137 випадків;

Донецька область — 751 випадок;

Житомирська область — 1512 випадків;

Закарпатська область — 3734 випадки;

Запорізька область — 610 випадків;

Івано-Франківська область — 2915 випадків;

Кіровоградська область — 670 випадків;

м. Київ — 5990 випадків;

Київська область — 2940 випадків;

Львівська область — 6763 випадки;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 467 випадків;

Одеська область — 2108 випадків;

Полтавська область — 330 випадків;

Рівненська область — 4454 випадки;

Сумська область — 332 випадки;

Тернопільська область — 2174 випадки;

Харківська область — 2577 випадків;

Херсонська область — 203 випадки;

Хмельницька область — 881 випадок;

Чернівецька область — 5096 випадків;

Черкаська область — 725 випадків;

Чернігівська область — 592 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 121-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також у Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження із роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.