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10 липня 2020, пʼятниця, 09:18 12
Суспільство 2020-07-10T09:45:07+03:00
Українські Новини
Кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль

Кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Кількість хворих за добу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 9 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 1,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 14,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345 порівняно з попередньою добою, 8 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 10 липня в Україні зареєстровано 52 043 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 819 нових випадків, одужали 1 016 осіб, померло 18 осіб.

Таким чином, 9 липня показник нових хворих за добу знову став меншим, ніж тих, що одужали - 819 проти 1 016.

Кількість нових випадків захворювання 9 липня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 8 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 10 липня становила 25 898 осіб, що на 0,82% менше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 763), в Києві (5 990) і Чернівецькій області (5 096).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2060 випадків;
  • Волинська область — 2932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1137 випадків;
  • Донецька область — 751 випадок;
  • Житомирська область — 1512 випадків;
  • Закарпатська область — 3734 випадки;
  • Запорізька область — 610 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2915 випадків;
  • Кіровоградська область — 670 випадків;
  • м. Київ — 5990 випадків;
  • Київська область — 2940 випадків;
  • Львівська область — 6763 випадки;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 467 випадків;
  • Одеська область — 2108 випадків;
  • Полтавська область — 330 випадків;
  • Рівненська область — 4454 випадки;
  • Сумська область — 332 випадки;
  • Тернопільська область — 2174 випадки;
  • Харківська область — 2577 випадків;
  • Херсонська область — 203 випадки;
  • Хмельницька область — 881 випадок;
  • Чернівецька область — 5096 випадків;
  • Черкаська область — 725 випадків;
  • Чернігівська область — 592 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 121-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також у Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження із роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.

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