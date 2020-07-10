Кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль

За минулу добу, 9 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 1,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 14,3%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 819 до 52 043, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 345 порівняно з попередньою добою, 8 липня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 10 липня в Україні зареєстровано 52 043 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 819 нових випадків, одужали 1 016 осіб, померло 18 осіб. Таким чином, 9 липня показник нових хворих за добу знову став меншим, ніж тих, що одужали - 819 проти 1 016. Кількість нових випадків захворювання 9 липня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 8 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 10 липня становила 25 898 осіб, що на 0,82% менше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 763), в Києві (5 990) і Чернівецькій області (5 096). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2060 випадків; Волинська область — 2932 випадки; Дніпропетровська область — 1137 випадків; Донецька область — 751 випадок; Житомирська область — 1512 випадків; Закарпатська область — 3734 випадки; Запорізька область — 610 випадків; Івано-Франківська область — 2915 випадків; Кіровоградська область — 670 випадків; м. Київ — 5990 випадків; Київська область — 2940 випадків; Львівська область — 6763 випадки; Луганська область — 90 випадків; Миколаївська область — 467 випадків; Одеська область — 2108 випадків; Полтавська область — 330 випадків; Рівненська область — 4454 випадки; Сумська область — 332 випадки; Тернопільська область — 2174 випадки; Харківська область — 2577 випадків; Херсонська область — 203 випадки; Хмельницька область — 881 випадок; Чернівецька область — 5096 випадків; Черкаська область — 725 випадків; Чернігівська область — 592 випадки. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 121-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Також у Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження із роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.